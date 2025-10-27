장금용 시장 권한대행 “노사가 함께 성장하는 창원 만들겠다”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 노동계와의 상생 협력 강화에 나섰다.

창원시는 27일 민주노총 경남본부 임원진과 함께 관내 식당에서 오찬 간담회를 열고 지역 노동 현안과 협력 방안을 논의했다.

이날 간담회에는 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 박진열 경제일자리국장, 지역경제과장 등 시 관계자가 참석했으며, 민주노총 경남본부에서는 김은형 본부장과 수석 부본부장 등 주요 임원진이 함께했다.

이번 간담회는 시와 민주노총 간 노정 협력을 위한 공식 소통의 자리로 ▷노동자 복지 향상 ▷권익 보호 ▷산업현장의 안정적 근로환경 조성 등을 주제로 폭넓은 의견 교환이 이뤄졌다.

김은형 민주노총 경남본부장은 “창원시가 현장의 목소리에 귀 기울이고 이를 시정에 반영하려는 노력에 감사드린다”며 “노정 간 신뢰를 바탕으로 노동자 권익 향상과 지역 발전을 위해 함께하겠다”고 말했다.

이에 장금용 시장 권한대행은 “노동계가 제시한 주요 현안을 면밀히 검토하고, 상호 이해와 협력을 기반으로 원활한 소통이 이뤄지도록 하겠다”며 “노사가 함께 성장하는 창원, 노동이 존중받는 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 창원시는 오는 29일 한국노총 경남본부와도 간담회를 열 계획이다.