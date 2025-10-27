“지역경제 활성화 위한 민간개발사업 유치 계획”

[헤럴드경제=양영경 기자] 평택·당진항의 물류 기능을 보완하기 위한 113만4000㎡ 규모의 2-1단계 항만배후단지 조성이 완료됐다.

해양수산부는 지난 2023년 우선 준공한 1구역(46만2000㎡)에 이어 2구역(67만2000㎡) 공사를 완료함에 따라 총 113만4000㎡ 규모의 항만배후단지 조성 공사를 마무리했다고 27일 밝혔다.

전체 부지 중 71만1000㎡는 복합 물류·제조 시설, 10만5000㎡는 업무와 편의시설 유치에 쓰인다. 나머지 31만8000㎡는 도로와 녹지로 활용된다. 사업시행자는 이 배후단지를 직접 이용하거나 임대와 매각 등을 통해 물류, 제조기업을 유치하게 된다.

평택·당진항 2-1단계 항만배후단지 조성사업은 지난 2016년 항만배후단지에 민간 개발방식을 처음 도입하기 위한 시범사업으로 추진된 바 있다. 해수부는 공모를 통해 경기평택글로벌을 사업시행자로 선정, 2017년 실시협약을 체결하고 실시계획 승인 등을 거쳐 2021년 6월 착공했다.

남재헌 해수부 항만국장은 “평택·당진 지역의 부족한 물류 부지를 확보하고 지역경제를 활성화하기 위해 민간 개발사업을 계속 유치할 계획”이라고 말했다.