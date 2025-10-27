[헤럴드경제=강승연 기자] 커넥트웨이브 해외법인 몰테일이 급증한 미국행 물류 수요에 대응해 관세 납부 편의성을 강화한다고 27일 밝혔다.

이는 미국 수입소액면세제도 폐지로 어려움을 겪는 역직구 판매자들의 경쟁력을 높이기 위한 조치다. 실제 지난달 몰테일 미국행 역직구 건수는 전년 동월 대비 48% 성장했다. 지난 8~9월 메이크글로벌 역직구 거래액 역시 전년 동기 대비 44% 증가했다.

미국 수입소액면세제도 폐지로 기존 800달러 미만 화물에 면제되던 관세가 이제 금액에 관계없이 모든 화물에 부과되면서 물류 업계에 변화가 일어났다. 이로 인해 관세 계산 복잡성 증가, 통관 수수료 상승, 절차 복잡화 등 문제가 발생했다. 일부 물류사는 배송 중단이나 수수료 인상으로 대응하고 있다.

몰테일은 이번 정책 변화에 선제적으로 대응해 판매자가 미국 관세와 세금, 통관수수료 등 제반비용을 배송비에 포함해 발송할 수 있는 통합배송 서비스를 제공한다.

이를 통해 구매자는 예상치 못한 통관 비용 부담 없이 상품을 받을 수 있으며, 판매자는 관세와 세금, 배송 지연, 반송, 클레임 등 위험을 낮춰 미국 소비자와 바이어들의 신뢰를 확보할 수 있다.

커넥트웨이브 몰테일 담당자는 “미국 관세 정책 변동으로 어려움도 있지만, 배송비 통합 서비스를 통해 편의성이 강화됐다”며 “국내 판매자들이 미국 시장에 보다 쉽게 진출하고 실적을 낼 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.