[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]국립경주박물관은 오는 28일부터 12월 14일까지 신라역사관 3a실에서 ‘2025 APEC 정상회의’와 국립경주박물관 개관 80주년을 기념해 특별전 ‘신라 금관, 권력과 위신 Silla Gold Crowns: Power and Prestige’을 개최한다.

이번 특별전은 신라 금관이 세상에 처음 알려진 지 104년 만에 여섯 점의 금관이 한자리에 모여 전시되는 사상 최초의 자리다.

여기에 더해 신라 왕실의 위엄을 상징하는 여섯 점의 금허리띠까지 함께 선보이며 황금의 나라 신라가 남긴 장엄한 미의 세계를 조명한다.

대표 전시품으로는 최초로 발굴된 금관총 금관과 금허리띠부터 황남대총 북분 금관과 금허리띠, 천마총 금관과 금허리띠, 서봉총 금관과 금허리띠, 금령총 금관과 금허리띠, 황남대총 남분 금허리띠, 교동 금관까지 신라 금관과 금허리띠 각각 여섯 점이다.

이와 함께 천마총 출토 금귀걸이, 금팔찌, 금반지 등 총 20건의 황금 문화유산도 소개한다. 이 중 국보는 7건, 보물은 7건이다.

더불어 천마총에서 출토한 금관과 황금 장신구를 통해 죽음 너머까지 이어진 황금의 힘을 소개한다.

무덤의 주인이 머리부터 발끝까지 황금으로 장식된 모습은 생전의 부와 권력이 사후세계에서도 계속되기를 바랐던 신라인의 믿음을 전한다.

이번 특별전의 가장 큰 의의는 최초로 신라 황금 문화를 대표하는 여섯 점의 금관과 여섯 점의 금허리띠를 한자리에서 직접 비교하며 관람할 수 있다.

이번 전시는 지난 100년간의 학술 연구 성과를 반영해 금관의 제작 기법과 순도 분석, 상징 해석, 재료의 원산지 논의 등을 종합적으로 다룬다.

특히 금관이 장송용이었는지 실제 착용한 것이었는지를 둘러싼 학계 논쟁, 사슴뿔 모양 세움 장식의 해석, 금과 곱은옥의 산지에 대한 최신 연구 결과를 정보 영상으로 소개한다.

윤상덕 국립경주박물관 관장은“이번 전시를 통해 한국 문화유산의 세계적 가치를 알리고 과거와 현재, 경주와 세계를 잇는 문화외교의 장으로 확장하겠다”고 말했다.