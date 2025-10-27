오현주 국가안보실 3차장 외신 간담회 열어 “관세협상 바로 타결되기는 좀 어려워” 혐중시위 가능성…“주최국으로서 합당치 않아”

[헤럴드경제=서영상 기자] 오현주 국가안보실 3차장이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간중에 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남 가능성에 대해 “가능성은 매우 적다. 희박하다고 본다”고 말했다.

오 차장은 27일 서울 프레스센터에서 외신 간담회를 열고 “(북미 정상회담에 대한) 추측이 있는 것으로 안다. 현시점에서는 구체적인 추측성 정보에 대해 계획이 있는 것은 아니다”면서 이같이 말했다.

그러면서도 오 차장은 과거 2019년 북미 정상회담이 약 30시간만에 성사된 것을 언급하며 “만약 그런 상황이 오면 저희도 그 정도 시간 안에는 내부적으로 준비할 수 있는 역량이 된다고 생각한다”고 강조했다.

또 만약 북미 회담에 대한민국이 ‘패싱’ 당하는 경우 우리 정부의 입장을 묻는 질문에 대해서는 “그 만남을 한국이 꼭 참여해야 한다 이렇게 이 대통령도 생각하지 않으리라고 생각한다”면서 “북미간 회담은 어떤 상황에서든지 만나는 것 자체가 모든 시작”이라고 했다.

아울러 오 차장은 APEC 계기로 한미 관세협상이 타결되기는 어렵다고 밝혔다. 그는 최근 트럼프 미국 대통령이 최 ‘한미 관세협상이 타결에 매우 가깝다’고 언급한 것과 관련해 “현재 진행되는 것을 볼 때 이번에 바로 타결되기는 좀 어렵지 않나 생각한다”고 말했다.

그러면서 오 차장은 “APEC 정상회의를 목표로 두거나, 그 계기에 있는 한미 정상회담을 목표로 두고 관세협상을 하진 않았다”며 “‘상업적 합리성’과 ‘한국 경제에 도움이 되는가’를 보고 협상단이 노력하고 있는 상황”이라고 부연했다.

반면 한미 동맹 현대화·국방비 증액 등 안보 의제와 관련해서는 “서로에게 적대적이라고 생각하지 않는다”면서 “양국 간에 안보에 있어서, 동맹으로서 관계에 대해 큰 이견이 없다”고 했다.

최근 국내에서 혐중 시위가 이어지고 있는 것과 관련해 이번 외국 정상들의 방한 기간에도 혐중 시위가 우려된다는 질문에 대해 오 차장은 “외국원수가 국내에 있을때 그 혐오시위를 한다는 것은 주최국으로서 합당치 않다는 생각을 한다”면서 “최대한 저희는 회의가 일어나는 곳에서는 그런 일들이 벌어지지 않도록 할 생각”이라고 강조했다.