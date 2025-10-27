中 정부 스마트시티 전시회서 4개 파트너 확보 자율주행·스마트시티 라이다솔루션 협력 확대

뷰런테크놀로지(대표 김재광)가 자율주행·스마트시티 라이다(LiDAR) 솔루션으로 중국 시장에 본격 진출한다.

27일 이 회사에 따르면, 최근 베이징에서 열린 중국 정부 주도 스마트시티 전시회 ‘CIFTIS 2025’에 참가했다. 전시회에서 즈쥐에인텔리전트테크놀로지(Zhijue Intelligent Technology)와 협약을 맺고 공동부스 운영을 통해 현지 인지도를 확대하는 성과를 거뒀다.

뷰런은 즈쥐에, 풀스마트테크(FullSmarts Tech) 등 중국 각 지역별 4개의 현지 파트너사를 확보했다. 이들과 프로젝트 공동 추진 및 사업화 논의를 진행하며 시장 기반을 다지는 중이다. 이는 단순 전시 참여를 넘어 중국 현지 협력생태계에 편입되기 시작했다는 의미라고 회사 측은 밝혔다.

지난 4월부터 중국 현지에서 공격적 마케팅활동을 해왔다. 창춘에서 열린 ‘한-중 차세대 모빌리티 협력 플라자’에서 현지 자동차 제조대행(OEM) 및 1차 협력사들과 직접 미팅을 통해 교두보를 마련했다.

6월 항저우에서 열린 ‘EAC 2025’에서는 현지기업 라이트아이씨(LightIC)와 협약을 맺고 자율주행·스마트인프라 분야 공동 시연을 하며 협력관계를 구축했다. 7월 상하이에서는 현지 OEM, 1차 협력사와 반도체 기업을 대상으로 자율주행 인지솔루션 뷰원(VueOne)과 AI 기반 통합 개발 플랫폼 뷰엑스(VueX)를 선보였다.

뷰런 김재광 대표는 “당사 라이다 인지기술은 글로벌 시장에서 그 경쟁력을 입증했다”며 “일본, 미국, 유럽에 이어 중국 시장을 공략하기 위해 현지 파트너사들과 협력해 가시적 성과를 만들겠다”고 했다.

뷰런은 시리즈A에서 220억원의 투자 유치에 성공하며 누적유치액 330억원을 달성했다. 최근 미래에셋증권을 주관사로 선정, 상장을 준비 중이다.