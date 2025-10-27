- 전국세관 중대재해·재난 예방 실적 공유 및 대응 매뉴얼 배포로 현장 안전관리 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 27일 정부대전청사 관세청 종합상황실에서 이명구 관세청장 주재로 각 지역 본부세관장 등 32명이 참석한 가운데 ‘중대재해 및 재난 대응 점검 회의’를 개최했다.

이번 회의는 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 정부 정책 기조에 발맞추어, 전국세관의 중대재해 및 재난 예방 실적을 점검하고 향후 대응체계 개선 방안을 논의키 위해 마련했다.

관세청은 이날 ‘중대재해 및 재난 대응 핸드북’을 제작·배포 해 전국 세관 관리자들이 상시 휴대해 수시로 점검하고 직원들을 교육할 것을 강조했다.

매뉴얼에는 ▷중대재해 및 재난 사전예방 조치, ▷사고 발생 시 단계별 대응 절차, ▷관리자 및 담당자별 역할, ▷사고 발생 사례 및 ▷유관기관 긴급연락처 등이 종합적으로 정리되어 있어 현장 대응력 강화를 뒷받침할 예정이다.

이날 회의에서 이명구 관세청장은 현장에서 중대재해·재난 예방 및 대응 업무를 수행하는 직원들의 노고에 감사를 표하는 한편 “직원과 국민의 생명·안전을 위협하는 일이 단 한 건도 발생하지 않도록 예방 단계부터 빈틈없이 대비하고, 최고 수준의 주의로 업무에 임해달라”고 당부했다.

관세청은 앞으로도 안전하고 신뢰받는 관세행정 환경 조성을 위해 재난 발생 상황을 가정한 대응 훈련 실시, 행정안전부 등 유관기관과의 협력체계 고도화 등 예방 중심의 안전관리를 강화해 나갈 계획이다.