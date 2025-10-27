롯데건설이 부산진구 가야동에 공급하는 ‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’이 복합 상권 활성화를 위해 외식 전문 브랜드 ‘풍원장 집밥’과 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약을 통해 단지 내 상가에 풍원장 브랜드가 입점할 예정이며, 향후 입주민들의 외식 및 생활 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

풍원장은 1983년 부산 기장에서 시작된 30년 전통의 한식 브랜드로, 전통 한식의 정갈함에 현대적인 감각을 더한 콘셉트로 꾸준히 성장해왔다. ‘시골밥상’, ‘꼬막정찬’, ‘미역국정찬’, ‘고기정찬’ 등 다양한 콘셉트의 매장을 운영하며, 각 매장당 월 매출이 억 단위에 달할 정도로 높은 상권 경쟁력을 입증하고 있다. 특히 부산 지역 내 인지도가 높고, 엘시티·마린시티 등 주요 랜드마크 상권에도 입점해 성공적인 매출을 이어가고 있다.

이번 가야역 롯데캐슬 스카이엘과의 협약은 이러한 브랜드 역량을 기반으로, 향후 복합 상가 내 다양한 키테넌트 유입을 촉진하는 기폭제가 될 것으로 전망된다. 롯데건설 관계자는 “풍원장은 부산 지역민들에게 익숙하고 신뢰받는 브랜드로, 입점 자체가 단지 상권 활성화의 출발점이 될 것”이라며 “향후 풍원장을 중심으로 다양한 브랜드 매장들이 함께 들어서면서 복합상권의 질적 수준이 한층 높아질 것으로 기대된다”고 말했다.

부산 엘시티 내 풍원장 집밥 입점 사례에서 이미 검증된 만큼, 가야역 롯데캐슬 스카이엘의 단지 내 상가 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 실제 엘시티 상가에서는 풍원장 입점을 위해 수십억 원대 시설 지원이 이뤄질 정도로 협력 시너지가 입증된 바 있다.

풍원장 집밥과의 MOU 체결로 기대감을 높이고 있는 ‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’은 지하 4층~지상 43층, 총 4개 동 규모의 초고층 복합주거단지로, 이 중 전용 52~69㎡의 오피스텔 80실이 분양을 앞두고 있다. 단지는 아파트 725세대(전용 59~84㎡)와 함께 총 805세대로 구성된다. 특히 오피스텔은 실속 있는 평면과 생활 인프라 접근성으로 실입주자와 투자자 모두의 관심을 받고 있다.

무엇보다 단지는 부산도시철도 2호선 가야역 초역세권에 위치해 있다는 점이 큰 강점이다. 가야역에서 출발하면 국제금융센터가 있는 문현금융단지, 광안리, 해운대까지 편리하게 이동할 수 있으며, 해수부 이전 부지와도 지하철로 6정거장 거리로 접근성이 뛰어나다. 단지 인근에는 BRT 정류장도 있어 교통 여건이 매우 우수하다.

또한 서면까지는 두 정거장 거리로, 전포카페거리, 롯데백화점 부산본점, 메디컬스트리트 등 풍부한 생활 인프라를 도보 생활권에서 이용할 수 있다. 이마트 트레이더스, 롯데마트, 부산시민공원 등도 가까이 위치해 실거주 만족도가 높을 것으로 예상된다.

한편, 단지 인근에는 해양수산부(해수부)의 부산 이전이 본격화될 예정으로, 향후 행정 수요와 근무 인구 유입에 따른 주거 및 상업 수요 증가도가 예상된다. 해수부는 연말까지 약 850여 명의 본부 인력을 부산으로 이전하며, 부산 동구 IM빌딩(본관)과 협성타워(별관)에 청사를 마련한다. 두 건물 모두 부산지하철 1호선 부산진역 도보권에 위치해 있으며, 가야역 롯데캐슬 스카이엘에서도 지하철로 10분 내외 접근이 가능해 업무·주거 연계성이 뛰어나다. 이에 따라 단지는 향후 해수부 및 공공기관 이전에 따른 실질적인 주거 수요의 수혜지로 평가된다.

분양 관계자는 “엘시티 사례처럼, 입주민의 만족도와 상권 활성화 모두를 고려한 상생형 입점”이라며, “부산 지역민들이 가장 많이 찾는 외식 브랜드 중 하나인 풍원장과의 협약을 통해 입주민들의 주거 만족도를 더욱 높일 수 있을 것으로 보이며, 여기에 상권활성화를 통한 단지의 가치 상승도 기대할 수 있는 만큼 투자자들의 높은 관심이 예상된다”고 전했다.