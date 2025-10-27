삼성서울병원 컨소시엄에 참여 수술 맥락 이해하는 피지컬 AI 구현

[헤럴드경제=박지영 기자] 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스가 보건의료 분야 난제를 해결하기 위한 R&D 프로젝트인 ‘한국형 ARPA-H’ 1단계 수행기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

보건복지부 한국보건산업진흥원 K-헬스미래추진단이 추진하는 ‘2025년 제1차 한국형 ARPA-H 프로젝트’의 1단계 수행기관으로 최종 선정돼 ‘효율적 수술환경 조성을 위한 휴머노이드형 피지컬(Physical) AI 기반 수술보조 로봇 개발’ 과제를 수행 중이라고 밝혔다.

한국형 ARPA-H 프로젝트는 미국 ARPA-H(Advanced Research Projects Agency for Health)를 모델로 한 전략적 R&D 사업으로, ▷보건안보 ▷미정복질환 ▷바이오헬스 초격차 기술 확보 ▷복지·돌봄 개선 ▷필수의료 혁신 등 5대 미션을 중심으로 추진된다.

이번 과제는 총 175억 원 규모의 정부 출연금으로 2025년 7월부터 2029년 12월까지 5년간 단계별 경쟁형 체제로 진행된다.

레인보우로보틱스는 ‘필수의료 혁신’ 분야에 참여, 병원 수술실 환경에서 반복적이고 정밀한 작업을 지원할 수 있는 의료형 양팔 로봇 시스템 개발을 목표로 한다.

개발 중인 수술 보조 로봇은 단순 자동화를 넘어 의료진의 수술 맥락을 실시간으로 인식·예측할 수 있는 피지컬 AI 기술을 적용, 자율적 보조 기능을 구현하는 것이 핵심이다.

이번 1단계 과제에서는 전국 15개 이상의 컨소시엄이 지원했으며, 삼성서울병원, 서울대병원, 부산대병원 컨소시엄이 최종 선정됐다.

레인보우로보틱스는 삼성서울병원 컨소시엄과 협력해 이동형 양팔 로봇 플랫폼 기술을 기반으로 수술 보조용 로봇 하드웨어 개발을 담당한다.

수술 환경에 적합한 플랫폼 사양 정의, 제어기·인터페이스 요구 도출, 수술용 그리퍼·덱스터러스 핸드 설계 지원, 품질 기반 설계 자문 등이다.

레인보우로보틱스 허정우 CTO는 “이번 국가 과제 참여는 의료 분야를 비롯한 다양한 응용 분야로 기술을 확장할 수 있는 중요한 이정표”라며 “2019년 협동로봇 출시 이후 수천 대의 로봇을 다양한 산업에 성공적으로 적용하며 검증한 기술력과 신뢰를 바탕으로 고품질·고안전성 의료 로봇 플랫폼 개발에 매진하고 있다”고 말했다.

이어 “앞으로도 레인보우로보틱스만의 차별화된 경쟁력을 기반으로, 로봇 플랫폼 전문기업으로서의 위상을 더욱 공고히 해 나가겠다”고 강조했다.