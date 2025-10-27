[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주경영자총협회는 정부와 지자체 지원 사업을 통해 청년채용을 늘리기 위해서는 정책적 지원책 마련이 시급한 실정이다고 27일 밝혔다.

광주경총은 소속 회원사의 구인 지원을 통해 선정된 청년(드림 청년)에게 직무 경험을 제공하고 청년의 성장과 함께 기업의 일자리 매칭에 도움을 주고 있다.

실제 구인에 어려움을 겪고 있는 기업에게 지역 청년을 매칭해 줘 구인·구직자간 직무현장 이해와 정식 취업에 앞서 상호 이해도를 높여 취업 매칭률을 고양하는 장점이 있다. 하지만 일경험드림 사업은 대체적으로 근무 기간이 정해져 있어 기업 입장에서는 청년을 단순한 단기 노동력으로 활용하는데 그치거나 핵심업무를 맡기기 어렵다는 한계가 있다

또 직무 경험이 없는 청년에게 업무를 가르치고, 지도하는 과정에서 시간과 인력이 투입되지만 인력과 재정이 부족한 중소기업에게 더 큰 부담으로 작용하고 있다.

이와 함께 정부와 지자체 지원사업의 특성상 인건비 신청, 정산, 보고서 작성, 청년 관리 등 복잡하고 반복적인 행정 절차, 서류 작업에 상당한 시간이 소요되고 있어 행정 절차 간소화가 필요하다. 인건비의 90%만 지원된 탓에 기업 입장에서는 인건비 10%와 간접비용을 부담하고 있어 재정적으로 큰 부담을 안고 있다.

이에 따라 심화된 직무 역량을 쌓기보다 단순 보조업무에 그친 탓에 사업 취지를 살리지 못한다는 비판을 받고 있다. 이런 문제점을 해결하기 위해서는 현실에 맞는 정책적 보완이 시급하다.

광주경총은 기업에서 청년 채용을 늘리기 위한 현실적인 지원책 마련을 요구하고 있다.

청년의 정규직 전환 시 파격적인 인센티브 제공이 필요하다. 채용 연계 가산금 지원은 일경험 사업 종료 후 청년을 정규직으로 채용 할 경우 추가적인 고용 지원금을 최소 6개월 이상 지급해 기업의 초기 인건비 부담을 대폭 경감해 줘야 한다는 것이다. 일경험 참여 청년을 정규직으로 전환하는 기업에 대해서는 법인세 또는 소득세 감면 등 실질적인 세제 혜택을 줘야 한다. 기업이 청년 교육에 투자하는 시간과 노력을 보상하고, 직무 교육 콘텐츠 제공도 필요하다.

광주경총 관계자는 “광주 일경험 드림 사업의 경우 전담 시스템을 활용해 서류 제출을 최소화하고 지원금 신청 및 정산 과정을 온라인으로 처리할 수 있도록 시스템을 구축해야 한다”면서 “지역 청년 유출 문제 해결을 위해서는 일자리 확충과 정주 여건 개선 등 지속적인 정책 전환이 필요하다”고 주장했다.