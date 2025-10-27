[헤럴드경제=민성기 기자] 경기도 부천역 일대에 유튜버와 BJ(인터넷방송인)들이 몰려 기행을 방송하면서 지역 이미지가 훼손되고 있는 가운데 이 곳에서 활동하는 유명 유튜버 2명이 결국 구속됐다.

뉴시스에 따르면 부천원미경찰서는 모욕혐의로 유튜버 A(30대)씨와 상습업무방해 혐의로 유튜버 B(20대)씨 등 2명을 구속해 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다.

A씨는 경찰관이 민원 때문에 출동하면 고성방가와 욕설을 하며 경찰관과 싸우거나 범칙금을 발부받고도 방송을 계속하겠다며 경찰관과 시비를 붙었던 것으로 파악됐다.

모욕죄는 1년 이하의 징역이나 200만 원 이하의 벌금형에 처해진다.

B씨도 지난 6~9월 부천역 일대에서 음식점 업주나 시민들에게 고성방가를 하거나 소주병을 들고 위협적인 행동하는 한 혐의를 받고 있다. B 씨는 올해만 30여 차례에 걸쳐 경범죄 처벌을 받은 것으로 확인됐다.

앞서 B씨는 과거 면허가 없는 상태로 술에 취해 타인의 차량을 훔쳐 운전했고, 운전 중에 택시와 접촉사고를 내 현행범으로 체포돼 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 상태였다.