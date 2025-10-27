[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경주지역 해상 안전이 강화된다.

해양경찰 작전본부(본부장 김성종 동해해경청장)는 2025년 APEC 정상회의를 앞두고 경주 보문호 수상구역과 인근 동해해역에 대한 해상경계를 28일부터 최고 단계로 격상한다고 밝혔다.

해양경찰청은 APEC 정상회의 기간인 16일부터 11월 2일까지 전국 해상경계를 발령 중이며, 작전본부는 경주 보문호 및 인근 해역에서 24시간 대응체계를 유지하고 있다.

앞서 작전본부는 지난 16일부터 병호비상을 발령해 특수기동정과 특공대를 상시 배치하고, 드론과 수중드론(ROV) 등을 활용한 입체 감시체계를 가동해 보문호 내 수상·수중 구역을 순찰하고 있다.

이어 24일부터는 을호비상으로 격상, 해상 경계 범위를 확대해 경비함정을 전담 배치하고 불법선박 접근 및 해상침투 등 위협 요인을 감시하고 있다.

특히 28일부터는 갑호비상으로 최고 단계로 격상해, 경제인 등이 머물 포항 영일만항 플로팅호텔(크루즈선) 입항을 전후로 경계를 강화할 계획이다.

입항 전후에는 불법 선박 접근과 해상침투에 대한 감시와 차단 조치가 집중적으로 이뤄진다.

김성종 작전본부장은 “해상경계를 최고 단계로 격상한 만큼, 전 해역에서 철저한 대비태세를 유지하고 있다”며 “행사 기간 중 해상 경호구역에는 불필요한 접근을 자제하고 해양경찰의 안전조치에 협조해 달라”고 당부했다.

동해해경청은 APEC 정상회의가 종료될 때까지 경계 태세를 유지하고, 관계기관 합동훈련과 순찰 강화 등을 지속해 안전하고 성공적인 정상회의 운영에 총력을 기울일 방침이다.