[헤럴드경제=김성훈 기자] 인천 송도국제도시의 아파트 지하주차장에서 20∼30대 남성 2명이 유튜버를 납치했다가 경찰에 붙잡혔다.

인천 연수경찰서는 공동감금 혐의로 A 씨 등 20대∼30대 남성 2명을 체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.

이들은 전날 오후 10시 40분께 송도국제도시의 아파트 지하 주차장에서 이 아파트에 거주하는 30대 남성 유튜버 B 씨를 차량에 납치해 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있다. 이들은 B 씨를 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 이동하기도 했다.

B 씨는 A 씨 일당을 만나기 직전 경찰에 미리 신변에 위협을 느낀다며 신고한 상태였다. 신고를 받고 출동한 경찰은 CCTV를 토대로 차량을 추적해 이날 오전 2시 40분께 충남에 있던 A 씨 일당을 현행범으로 체포했다.

현장에 함께 있던 B 씨는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입은 상태였다. 다만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

B 씨는 경찰에 “A 씨 일당으로부터 받을 돈이 있다”는 취지로 경찰에 진술했다.

경찰은 B 씨가 많이 다친 점을 감안해 A 씨 일당에게 특수상해 혐의도 적용해 구속영장을 신청할 예정이다.