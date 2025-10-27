앨범 유닛 9만6천장 기록

[헤럴드경제=이명수 기자]넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 앨범이 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 3주 연속 2위를 지켰다.

26일(현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 팝스타 테일러 스위프트의 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’(The Life of a Showgirl)에 이어 2위를 기록하며 18주 연속 앨범차트에 진입했다.

이달 초 통산 두 번째 빌보드 앨범차트 정상에 올랐던 이 앨범은 스위프트 신보에 1위를 내준 뒤 3주 연속 2위에 머물고 있다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’(Album Units)으로 순위를 매긴다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 이번 차트 집계 기간 전주보다 8％ 감소한 9만6천장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다.