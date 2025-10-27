전남 나주 국립숲체원서 30여명 참여 자연 속 치유와 가족소통 프로그램 진행

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명 공익재단인 교보교육재단은 지난 25~26일 전남 나주시 국립나주숲체원에서 법무부 보호기관 공무원과 가족 30여명을 대상으로 ‘2025 나눔숲캠프’를 진행했다고 27일 밝혔다.

나눔숲캠프는 교보교육재단과 한국산림복지진흥원이 공익 파트너십을 맺고 추진하는 사회공헌 프로그램이다. 지난 2023년 첫 시행 이후 치유와 회복이 필요한 대상자들에게 숲 체험과 소통 증진 활동을 지원해 오고 있다.

이번 캠프는 사회적 약자를 보호하고 지원하는 보호기관 공무원과 그 가족들에게 쉼과 재충전의 기회를 제공하는 한편, 인성교육을 접목한 숲체험 활동을 통해 가족 간 소통과 공감 능력을 높이는 데 중점을 두고 마련됐다.

참가자들은 산림교육 전문가들의 진행하에 ▷가족소통 보드게임 ▷걷기 명상 치유 ▷몸과 마음 균형 치료 등 다양한 통합형 인성 함양 프로그램에 참여하며, 자연 속에서 치유와 회복의 시간을 가졌다.

캠프에 참가한 광주소년원 교사는 “비행청소년의 회복과 성장을 돕는 일은 매우 보람 있지만, 결코 쉬운 일이 아니다”라며 “이번 캠프 덕분에 자연 속에서 자신을 돌볼 수 있는 뜻깊은 경험을 했다”며 소감을 전했다.

최화정 교보교육재단 이사장은 “한국산림복지진흥원의 적극적인 협조와 후원 덕분에 더 큰 나눔이 가능했다”며 “앞으로도 나눔숲캠프를 통해 회복과 치유가 필요한 분들을 지속해서 찾아 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 교보교육재단은 ‘국민교육진흥’과 ‘인류문화창달’에 이바지하기 위해 1997년 교보생명의 출연으로 설립된 공익재단이다. 참사람 육성의 가치를 실현하기 위해 ▷장학사업 ▷인성교육지원 ▷리더십교육지원 ▷생명교육지원 ▷교보교육대상 시상사업 등 다양한 교육지원 사업을 펼치고 있다.