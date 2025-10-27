[헤럴드경제=최은지 기자] 휴온스는 국내 연구를 통해 혈당 개선효과를 입증한 스마트 인슐린펜 ‘디아콘 P8’의 판매가를 기존 대비 31% 인하한다고 27일 밝혔다.

오는 11월 1일부터 휴온당뇨케어 홈페이지에서 디아콘P8 개별 구매 시 기존 금액인 55만원에서 31% 할인된 38만원에 구입할 수 있다.

이번 가격 인하는 더 많은 당뇨병 환자들이 최신 디지털 혈당 관리 솔루션을 경험할 수 있도록 하기 위해서다. 회사는 이를 통해 요양급여 혜택을 받을 수 없는 2형 당뇨병 환자들 및 일부 1형 당뇨병 환자들의 본인 부담금을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

‘디아콘 P8’은 국내 최초의 4세대 스마트 인슐린 펜이다. 인슐린 주입 용량과 시간, 부위를 자동 기록하고 스마트폰 앱과 연동해 데이터를 관리할 수 있다.

또한, 디아콘 P8은 연속혈당측정기(CGM)와 연계된 볼루스(Bolus) 계산 기능과 0.1단위 미세 용량 조절이 가능하다. 이에 환자들은 더욱 정밀하고 안전하게 인슐린을 주입할 수 있다. 이러한 기능들은 치료 편의성을 높이는 동시에 저혈당 위험을 줄이고 혈당 조절의 안정성을 강화하는 데 도움을 준다.

디아콘P8은 최근 실사용 임상을 통해 근거가 입증됐다. 국제 학술지인 DMJ(Diabetes & Metabolism Journal) 9월호에 게재된 ‘디아콘 P8’의 실사용(real-world) 임상 연구 논문에 따르면, 디아콘 P8 사용자군은 평균 교육 시간이 3.4시간으로 기존 인슐린펜 사용자 집단(4.2시간)보다 짧았음에도, 혈당이 이상적인 범위(70~180㎎/dL) 내에 유지된 시간이 11% 증가했다. 이뿐만 아니라 저혈당 발생시간(TBR <70㎎/dL)은 2.6% 낮았다. 고혈당과 저혈당 발생 위험을 종합적으로 평가하는 혈당 위험지수(GRI)도 18.2점 더 낮은 결과를 보였다.

송수영 휴온스 대표는 “이번 가격 인하는 당뇨병으로 어려움을 겪는 환자분들이 더 합리적인 비용으로 스마트 인슐린 펜을 접하실 수 있도록 하기 위한 결정”이라며 “앞으로도 환자 중심의 접근성 확대와 혁신적인 당뇨 관리 솔루션을 통해 당뇨병 환자분들께 도움을 드리도록 노력하겠다”고 말했다.