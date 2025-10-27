[헤럴드경제=함영훈 기자] 에버랜드는 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 현장판 테마존 콘텐츠를 경험한 고객들이 한 달 만에 15만 명을 돌파했다고 27일 밝혔다.

지난 12일부터 에버랜드는 ‘골든(Golden)’, ‘하우 잇츠 던(How It’s Done)’, ‘소다 팝(Soda Pop)’, ‘유어 아이돌(Your Idol)’ 등 영화 속 히트곡들과 수천 발의 불꽃, 영상, 특수효과 등이 어우러진 신규 야간 공연 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’를 새롭게 론칭했다.

이번 공연은 맑고 선선한 가을 밤하늘을 배경으로 수 천발의 불꽃이 터지며 황금빛 혼문이 열리는 듯한 진귀한 장관을 연출해 관람객들에게 최고의 몰입감을 선사한다. 불꽃 수량도 기존 공연 대비 약 25% 가량 증가했다.

또한 포시즌스가든에 마련된 길이 24미터, 높이 11미터의 초대형 LED 스크린 및 이머시브 사운드 시스템 등을 통해 음악과 영상이 가든 전체를 풍성하게 가득 채우고 있어 현장에서는 관객들이 함께 노래를 따라 부르는 ‘떼창’이 펼쳐지고 있다.

매일 가을밤 정취를 즐기려는 4천여 명의 관객들이 공연을 보기 위해 마지막까지 현장을 가득 메우고, 노래도 따라 부르며 싱어롱 불꽃쇼를 즐기고 있는 것이다.

각종 SNS와 커뮤니티에는 “진짜 영화에서 보던 골든 콘서트를 보고 있는 것만 같다”, “노래 따라부르고 춤추느라 정신이 없다가도 클라이맥스 부분 불꽃이 터질때는 넋을 놓고 보았다”, “아이들이 매일 케데헌 불꽃놀이 또 보러 가자고 조르고 있다” 등 현장감 넘치는 후기들이 쏟아지고 있다.

낮시간에는 아침부터 밤까지 ‘케데헌 데이’를 즐기려는 팬들로 테마존이 문전성시를 이룬다.

지난 9월 말 오픈한 케데헌 테마존은 첫날부터 최근까지 한 달동안 매일 오픈런이 이어지고 있으며, 서이브(37만), 예콩이네(45만), 인싸가족(85만) 등 다양한 인플루언서들이 다녀갈 만큼 핫플레이스로 자리잡았다.

특히 케데헌의 ‘조이’ 목소리를 담당한 김예림 성우가 원피스 ‘루피’로 유명한 강수진 성우와 함께 테마존을 체험하는 영상이 유튜브에 공개되며 화제를 모으기도 했다.

테마존에서는 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’, K-분식 등 케데헌 캐릭터와 세계관을 포토존, 미션게임, 영상, OST 등 다양한 콘텐츠로 몰입감 있게 체험할 수 있다.

작품 속 무대 의상을 빌려 입고 대형 LED 스크린에서 흘러나오는 인기 OST에 맞춰 춤을 추며 즐기는 모습도 하나의 문화로 확산되면서 테마존 일대는 마치 콘서트 현장을 방불케 하는 열기를 만들어내고 있다.

또한 에버랜드는 40종의 한정판 콜라보 굿즈를 순차적으로 선보이고 있는데, 메인 굿즈로 꼽히는 판다 더피 인형이 최근 출시되며 케데헌 굿즈 열풍을 가속화 하고 있다.

앙증맞은 판다가 귀여운 더피 모자를 쓰고 있는 이번 굿즈는 출시 직후부터 이번 테마존에서 꼭 구매해야 할 ‘머스트 해브(must-have)’ 아이템으로 떠올랐으며, 이러한 인기에 힘입어 콜라보 굿즈 판매량도 4만개를 돌파했다.

케데헌 테마존과 불꽃놀이 외에도 오즈의 마법사 가을축제, 메모리 카니발 미션 어드벤처 등 다양한 즐길거리가 마련돼 있으며, 곧 다가올 단풍 시즌엔 단풍 명소도 다채롭게 만나볼 수 있다고 에버랜드측은 설명했다.