[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 일본 오리콘 차트에서 5일 연속 1위를 달성했다.

27일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 투모로우바이투게더의 일본 정규 3집 ‘스타키스드(Starkissed)’가 25일 자 오리콘 ‘데일리 앨범 랭킹’ 1위를 올랐다.

발매 첫날 26만 6415장 팔아치우며 차트 정상에 안착한 ‘스타키스드’는 이후 5일째 1위 자리를 지키고 있다. 타이틀곡 ‘캔트 스톱(Can’t Stop)’은 오리콘 ‘데일리 디지털 싱글 랭킹’(10월 20일 자) 1위를 지켰다.

오리콘 뿐만 아니라 이 앨범은 라인뮤직 일간 차트에서도 7일 연속(10월 20~26일 자) 1위에 자리했다. 타이틀곡은 10월 23일 자 일간 송 차트 4위에 올랐고 10월 24~25일 자에는 3위로 올라서면서 상위권에 안착했다.

뮤직비디오는 스포츠를 소재로 청량한 에너지를 보여주고 있다. 24일 오전 0시 40분경 2000만 뷰를 넘긴 상태다.

투모로우바이투게더는 신보 발매를 기념, 일본에서 네 번째 월드투어 ‘액트 : 투모로우(ACT : TOMORROW)’를 진행한다. 당초 11~12월 3개 도시 6회 공연이 예정됐으나 팬들의 폭발적인 반응에 힘입어 내년 1~2월 도쿄와 오사카 추가 공연이 확정됐다.콘서트는 11월 15~16일 사이타마에서 시작돼 12월 6~7일 아이치, 12월 27~28일 후쿠오카, 2026년 1월 21~22일 도쿄, 2월 7~8일 오사카까지 총 5개 도시 10회 공연으로 이어진다.