2000객실과 다양한 부대시설 천혜 자연과 첨단 시설의 조화 “맞춤형 서비스 깔끔한 행사 지원”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드는 27일 제주특별자치도와 제주관광공사가 선정한 제주 ‘유니크베뉴’에 선정됐다고 밝혔다. 신화월드는 이를 통해 제주를 글로벌 MICE 중심지로 자리매김하는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다고 덧붙였다.

제주신화월드 내 ‘랜딩 컨벤션 센터’는 제주도 내 호텔 중 최대 규모를 자랑한다. 대형 미팅룸부터 중·소형 미팅룸까지 다양하게 갖추고 있으며, 최신식 시스템과 맞춤형 커스터마이징 서비스로 국제회의, 전시회, 워크숍, 웨딩 등 다양한 행사를 유치하고 있다.

다수의 학회와 기업 행사, 대규모 국제행사 진행 경험을 바탕으로 올해는 국제 e-모빌리티 엑스포를 비롯해 포상 휴가, 인센티브 투어 등 굵직한 대형 국제 행사를 개최한 바 있다.

특히, 제주신화월드의 넓은 부지는 다양한 전시회와 자율주행 관련 행사에도 최적화되어 있다. 차량 이동이 가능한 넓은 포이어 공간은 자동차 전시를 진행하기에 적합하며, 부스 설치가 쉬워 대규모 전시회와 패션쇼, 커피 브레이크 등 다양한 이벤트 공간으로 활용된다. 이러한 뛰어난 행사 지원 능력은 제주신화월드만의 차별화된 경쟁력으로 자리매김하고 있다.

제주신화월드에 따르면, 2000개 이상의 객실과 40여 개의 F&B, 테마파크, 워터파크 등 다양한 부대시설을 보유한 제주신화월드는 행사 참여자들의 만족도를 극대화한다. 더불어 인근 관광 명소와 연계하여 제주만의 풍부한 관광 경험도 함께 제공하고 있다. 전문 MICE 이벤트 서비스팀이 행사를 전담 관리하며, 맞춤형 서비스로 높은 만족도를 자랑한다.

이와 함께 제주신화월드의 자연환경 덕분에 리조트 내에는 제주에서만 자라는 다양한 식물을 관람할 수 있으며, 계절마다 아름답게 피는 신화가든에서는 별도의 이동 없이 자연의 아름다움을 만끽할 수 있다. 불꽃놀이, 버스킹, 작품 전시 등 리조트 내 다양한 볼거리와 이벤트도 함께 진행된다고 제주신화월드측은 설명했다.

제주신화월드 관계자는 “앞으로도 제주만의 자연환경과 첨단 인프라를 결합한 차별화된 마이스 관광상품을 지속 개발하며 지역 관광 산업의 발전에 기여할 계획”이라고 밝혔다.