교촌그룹 판교 사옥에 직영으로 첫선…7가지 ‘딥앤딥 소스’ 선봬

[헤럴드경제=강승연 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 ‘한국식 소스’를 활용한 신규 델리 브랜드 ‘소싯(SAUCIT)’을 론칭했다고 27일 밝혔다.

소싯은 ‘Sauce(소스)’와 ‘It’s KYOCHON Difference’의 합성어로, 교촌이 선보이는 파일럿 브랜드다. 사내에서 열린 아이디어 공모전에서 출발했다.

매장은 경기도 성남시 분당구 교촌그룹 판교 사옥 1층에 직영으로 문을 열었다. 버거&샌드위치, 보울, 프라이드 등 소스와 치킨을 활용한 메뉴로 간편한 한 끼를 제공한다. 허니마요, 레드마요, 고추장크림, 쌈장디핑소스, 콰트로치즈퐁듀, 청양고추치미추리, 허브렌치소스 등 7가지 ‘딥앤딥 소스’를 즐길 수 있다.

교촌에프앤비 관계자는 “소싯은 교촌의 34년 노하우를 담은 ‘소스’를 창의적이고 직관적인 방식으로 풀어낸 브랜드”라며 “소스와 치킨 조합을 통한 새로운 한 끼로 고객의 일상에 함께 하는 브랜드로 자리 잡을 것”이라고 말했다.