영상 속 자살장면의 규제방안 모색

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부와 한국생명존중희망재단은 오는 29일 오후 2시부터 서울 중구 로얄호텔서울 3층 그랜드볼륨에서 ‘영상콘텐츠 자살장면 가이드라인 확산 방안 세미나’를 온·오프라인 동시 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 세미나는 드라마·OTT·영화 등 영상콘텐츠 속 자살장면이 사회에 미치는 영향을 논의하고, 언론·심의기관·청소년·정신건강 등 다양한 분야의 전문가와 유관기관 관계자들이 참석해 ‘흡연장면 규제의 정책성과를 바탕으로 본 자살장면 규제 정책’에 대한 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

1부에서는 지난 6월 16일부터 7월 18일까지 시행된 ‘국민참여 자살유발정보 집중클리닝 활동’의 우수활동자와 ‘집중클리닝 활동 수기 공모전’ 우수작에 대한 시상식이 진행된다.

각 분야별 대상 수상자에게는 보건복지부 장관상과 상금이 수여되고, 최우수상·우수상·장려상 수상자에게는 재단 이사장상과 상금이 수여된다.

2부에서는 서지혜 재단 사후관리사업부장이 ‘자살유해정보 모니터링 사업’을 소개하고, 유현재 서강대학교 신문방송학과 교수가 ‘흡연장면 규제의 정책성과를 바탕으로 본 자살장면 규제정책’을 발표한다.

이후 토론에서는 황태연 재단 이사장이 좌장을 맡고 강창범 한국건강증진개발원 실장, 조진석 청소년매체환경보호센터 부장, 김병현 방송미디어통신심의위원회 차장, 전홍진 성균관의대 삼성서울병원 정신건강의학과 교수, 박정우 보건복지부 자살예방정책과 과장이 토론자로 참여한다.

황태연 재단 이사장은 “이번 세미나를 통해 영상콘텐츠 제작 및 송출 관계자들이 영상콘텐츠 자살장면 가이드라인을 준수하고, 영상콘텐츠에 대한 모니터링 및 심의 기능도 강화되길 기대한다”라고 말했다.