에이펙 계기 ‘문화산업의 미래와 국제 교류 포럼’ 개최

[헤럴드경제=김현경 기자] 이번 주 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC, 에이펙) 정상회의’를 맞아 청년의 시선으로 문화산업의 미래를 모색하는 자리가 마련된다.

문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원은 27일 서울 서대문구 모두예술극장에서 ‘문화, 세계를 잇다’를 주제로 ‘문화산업의 미래와 국제 교류 포럼’을 개최한다. 에이펙을 계기로 문화산업의 경제적 가치를 모색하고, 미래 세대가 주도하는 문화산업 협력 방안을 살펴보기 위한 자리다.

먼저 1부에서는 방송인 겸 기업인 마크 테토 대표와 넷플릭스 시리즈의 원작 웹소설 ‘중증외상센터:골든아워’의 이낙준 작가가 ‘한국문화, 세계와 공감하다’를 주제로 한국문화를 사랑하는 수집가와 이야기를 만드는 창작자의 시선에서 ‘K-컬처’의 매력에 대해 대담한다.

이어 최경규 동국대학교 경영학과 교수(한국 에이펙학회 4대 회장)가 ‘문화산업의 가치와 에이펙 문화산업 제도화’를 주제로 문화창조산업과 문화적 영향력(소프트파워)의 새로운 연결점을 짚으며, 올해 처음 열린 ‘에이펙 문화산업 고위급대화’의 의의와 문화산업 국제협력 방향을 점검한다. 슝청위 전 칭화대 커뮤니케이션학과 교수는 ‘문화창조산업, 경제성장의 새로운 동력이 되다’을 주제로 문화산업의 흐름과 미래 성장 가능성에 대해 분석한다.

2부에서는 김영수 문체부 제1차관이 에이펙 회원경제체 청년들과 대담한다. 방송인 크리스티안 부르고스(멕시코)가 진행을 맡은 가운데 방송인 후지모토 사오리(일본), 테리스 브라운(미국) 등 한국과 중국, 베트남, 말레이시아 청년들이 미래 세대의 시선에서 바라본 문화산업과 K-컬처에 대한 경험과 의견을 나눈다.

김 차관은 “정부는 올해 8월에 에이펙 역사상 처음으로 ‘문화산업고위급대화’를 개최하는 등, 문화를 미래 경제협력의 핵심 동력으로 육성할 계획”이라며 “이번 행사가 문화산업을 통해 미래세대의 경제적 기회를 확대하고 국제협력을 한 단계 더 높이는 든든한 한 걸음이 되기를 바란다”고 밝혔다.