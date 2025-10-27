국제표준화기구(ISO) 최고 수준 국제인증 획득 지속가능한 윤리경영 위해 다양한 프로그램 운영

[헤럴드경제=김성우 기자] HMM(대표이사 최원혁)이 글로벌 인증기관 LRQA(로이드인증원)으로부터 부패방지경영시스템(ISO 37001)과 규범준수경영시스템(ISO 37301) 통합인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

24일 HMM 여의도 사옥에서 개최된 인증서 수여식에는 최원혁 HMM 대표이사를 비롯해 포티스 캄푸리스 LRQA 아시아·태평양 총괄부사장, 이일형 한국지사장 등 주요 관계자가 참석했다.

ISO 37001은 기업의 뇌물·부패 위험을 예방하고 관리하기 위한 제도이며, ISO 37301은 법규 준수와 관련 리스크를 통제·관리하기 위한 제도로, 모두 국제표준화기구(ISO)가 제정한 최고 수준의 국제인증이다.

HMM은 이번 인증을 위해 ▷윤리·준법 경영 방침과 관리 규정 수립 ▷대표이사 주재 컴플라이언스 프로그램(CP) 선포식 개최 ▷부서별 의무 법령 식별 및 리스크 관리 강화 ▷전 임직원 윤리·CP 교육 대면 실시 등 다양한 활동을 추진해 왔다.

특히 CP 도입 이후 임직원 교육을 해외 권역까지 확대하고 부서별 공정거래 담당자 지정과 ‘컴플라이언스 데이’ 개최, 윤리·준법 실천 서약 시행 등 다양한 프로그램을 통해 국제 표준에 부합하는 컴플라이언스 문화를 정착시키고 있다는 평가다.

최원혁 HMM 대표는 “이번 인증 취득은 윤리와 준법을 기업 핵심 가치로 삼고 노력해온 결실”이라며 “앞으로도 고객과 시회로부터 신뢰받는 기업, 지속가능한 성장을 이루는 기업으로 나아가겠다”고 밝혔다.