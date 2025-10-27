[헤럴드경제=전새날 기자] 안다르가 싱가포르 대표 명소로 꼽히는 복합쇼핑몰 ‘비보시티(VivoCity)’에 싱가포르 3호점(사진)을 열었다고 27일 밝혔다.

안다르는 싱가포르에서 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 지난 6월 기준 싱가포르에서만 월 판매액 12억원을 돌파했다. 이에 힘입어 안다르는 지난 2023년 7월 마리나스퀘어, 2024년 6월 오차드로드 다카시마야 백화점에 정식매장을 연 데 이어 비보시티에 178㎡ 규모의 3호 매장 개점을 결정했다.

비보시티는 싱가포르 본토와 센토사섬을 연결하는 교통 요지에 있는 현지 최대 복합 쇼핑몰이다. 연간 약 5000만명이 방문하는 명소로, 포브스가 선정한 싱가포르 최고의 쇼핑몰로 꼽힌다.

3호 매장은 오픈 첫날부터 폭발적인 호응을 얻었다. 오픈런은 물론 운영 시간 내내 대기줄이 이어졌다. 간판 제품은 매장 오픈 이튿날부터 일부 품절 사태를 빚었다.

공성아 안다르 대표는 “향후 싱가포르를 중심으로 K-컬쳐의 영향력이 큰 중화권과 동남아시아 시장으로 확장해 K-애슬레저 1위 브랜드의 입지를 다지겠다”고 말했다.

한편 안다르는 현재 싱가포르, 일본, 호주, 미국 4개 지역을 핵심 거점으로 ‘고소득 국가’ 중심의 글로벌 진출 전략을 전개하고 있다.