삼성스토어 홍대·대치·청담에 체험 기회 마련 삼성 OLED, 콘솔게임 최적화…게이밍 성능 지원

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 27일부터 삼성스토어 홍대·대치·청담에서 인기 콘솔 게임기 닌텐도 스위치2를 ‘삼성 OLED’ TV로 직접 체험해볼 수 있는 기회를 제공한다.

방문객은 ‘닌텐도 스위치2’의 대표 타이틀 ‘마리오 카트 월드’ 게임과 오픈월드 액션어드벤처게임 ‘동키콩 바난자’를 삼성 OLED로 즐길 수 있다.

체험 인증사진을 개인 SNS에 업로드하고 삼성닷컴 이벤트 페이지에 응모한 고객은 삼성 OLED 구매 시 금액별 최대 20만원 상당의 신세계 백화점 상품권을 받을 수 있다. 응모 고객 중 선착순 1000명에게는 스타벅스 커피 쿠폰을 증정한다.

‘글레어 프리’ 기술이 적용된 2025년형 삼성 OLED는 빛 반사와 눈부심을 줄여줘 게임에 몰입할 수 있는 환경을 제공한다.

또한, 돌비 애트모스·무빙 사운드+ 등 실감나는 사운드 기술을 탑재해 게임 속 장면을 더욱 현실감 있게 구현한다.

최대 165Hz의 주사율을 지원하는 ‘모션 터보 165Hz’ 기능과 AMD의 ‘프리싱크 프리미엄 프로’·엔비디아의 ‘지싱크 호환’을 지원해 ​화면 끊김 현상을 줄여 매끄러운 게임 환경을 구현한다.

2025년형 삼성 OLED에 탑재된 ‘3세대 AI 4K 프로세서’는 콘텐츠 화질을 스스로 분석해 영상 디테일·입체감·명암비를 향상시켜준다. 공간·콘텐츠·볼륨에 맞춰 최적의 음질을 구현해 저해상도나 저음질의 영상도 4K급으로 시청할 수 있도록 지원한다.

이외에도 ▷AI로 게임의 화질과 사운드 설정을 최적화하는 ‘AI 오토 게임 모드’ ▷쉽고 빠르게 게임 설정을 변경할 수 있는 ‘게임 바’ ▷자동 저지연 모드 ‘ALLM’ ▷여러 게임 콘텐츠를 즐길 수 있는 ‘게이밍 허브’ 등의 게이밍 성능을 지원한다.

강진선 삼성전자 한국총괄 상무는 “최근 콘솔 게임을 즐기는 소비자가 늘어나면서 고화질, 고주사율을 갖춘 게이밍 TV에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “삼성스토어 홍대·대치·청담에서 삼성 OLED의 압도적인 게이밍 성능을 직접 경험해 보시길 바란다”고 말했다.