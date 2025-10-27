내달 17일부터 일본·동남아 취항 내달 4호기도 도입 예정돼

[헤럴드경제=김성우 기자] 파라타항공(대표이사 윤철민)이 27일 동계 시즌 국제선 항공권 판매를 시작한다. 일본 도쿄·오사카, 베트남 다낭·나트랑·푸꾸옥 등 파라타항공이 취항을 앞둔 국제선 5개 노선이 대상이며 신규 취항을 기념한 특가 프로모션도 함께 진할 예정이다.

파라타항공은 다음 달 17일부터 인천발 일본 나리타, 베트남 다낭·푸꾸옥 노선 운항을 시작하고, 이어 24일에는 일본 오사카와 베트남 나트랑 노선에도 취항할 예정이다.

이를 위해 지난 7월 말 1호기를 시작으로 매달 항공기를 한 대씩 도입했고, 내달 4호기 도입도 예정되어 있다. 빠른 기재 확충을 통해 안정적 운항 인프라를 구축함은 물론, 본격적인 국제선 확대를 위한 포석이다.

일본 노선(도쿄·오사카)에서는 현지 쇼핑 수요가 많은 점을 고려해 ‘일본 출발 리턴편 무료 수하물 5㎏ 추가’, 베트남 노선(다낭·나트랑·푸꾸옥)에서는 안전한 여행을 위한 ‘여행자보험 무료 가입 서비스’로 꼭 필요한 혜택을 제공한다.

특히 눈에 띄는 서비스는 올해 연말까지 베트남 다낭, 푸꾸옥 노선에서 어린이 동반 고객을 위한 무료 키즈밀을 제공한다는 점이다. 국내선에서 시그니처 음료 ‘피치 온 보드’가 화제가 된 것처럼 국제선에서는 가족단위 여행객이 많은 노선의 특징을 고려해

또한 미트볼 감자튀김(8900원)을 무료로 제공하며 비행의 또다른 즐거움을 선물한다.

일본 노선의 스케줄 또한 주목할 만하다. 대부분의 국내 출발 일본행 항공편이 이른 아침 시간대에 집중되어 있는 반면, 파라타항공은 오전 9시에서 11시 사이에 출발해 현지에서는 오후 1시에서 3시 사이에 돌아오는 일정이다. 나리타 노선의 경우 수요가 집중되는 금요일부터 월요일까지는 매일 2회 운항한다.

특가 항공권은 일본 노선 4만400원, 베트남 노선 6만4600원부터(편도 총액 기준) 로 오늘 오전 10시부터 판매된다.

파라타항공 관계자는 “여행 목적과 고객 수요를 세밀하게 분석해 노선별 특성에 맞는 제휴 혜택을 구성했다”며 “국내선 운항을 통해 고객들의 호평을 받았던 넓은 좌석 간격과 진심이 느껴지는 승무원들의 서비스는 국제선에서 더 눈에 띄는 파라타항공의 경쟁력이 될 것”이라고 말했다.