정왕동 중앙공원, 시흥시중앙도서관에서 개최

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 가을을 맞아 책으로 소통하고 문화로 어우러지는 ‘제11회 시흥책 문화축제’를 11월 1일 오전 11시부터 오후 5시까지 정왕동 중앙공원과 시흥시중앙도서관에서 개최한다.

이번 축제는 ‘2025년 그림책의 해’를 맞아 어린이부터 어른까지 모두가 그림책을 통해 교감하고 함께 즐기는 축제의 장으로 펼쳐진다.

깊어 가는 가을을 만끽할 수 있도록 준비한 축제의 주요 행사로는 이루리 작가가 진행하는 백유연 작가와의 북 토크가 열린다. 따뜻한 그림체와 감성적인 이야기의 백유연 작가는 「동백 호빵」, 「벚꽃 팝콘」의 저자로, 이번 북토크에서 이루리 작가와 그림책 속에 담긴 삶의 이야기와 그림책이 주는 힘에 관해 대화를 나눌 예정이다.

또한, 그림책 「나오니까 좋다」의 김중석 작가가 참여해 어린이들과 함께 대형 캔버스 천에 그림책의 한 장면을 그리는 라이브 드로잉 쇼를 선보인다. 이외에도 ‘어린이 독서골든벨’과 ‘거리로 나온 예술’ 공연이 진행돼 가족 단위 방문객에게 따뜻한 추억을 선사한다.

이 밖에도 ▷도슨트와 함께하는 그림책 미술관 ▷그림책 작가 응원대회 ▷그림책 놀이터 등 그림책을 주제로 한 다양한 즐길 거리가 마련된다. 또한, ▷360도 회전포토 존 ▷내 마음대로 드로잉 ▷다양한 독후활동과 연계한 그림책 체험터 등 풍성한 프로그램이 준비돼 있다.

축제는 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 북 토크와 독서 골든벨 등 일부 프로그램은 사전 신청이 필요하다. 사전 신청 및 자세한 일정은 시흥시도서관 누리집에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “시흥책 문화축제가 책에 대한 즐거움을 느끼는 독서문화 확산의 계기가 되길 바란다”고 했다.

축제 관련 문의는 시흥시중앙도서관 자료봉사팀으로 하면 된다.