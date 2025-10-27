11월 1일 ‘진달래꽃 백년의 노래’ 주제로 시인 김소월이 작품활동 했던 왕십리 소월아트홀에서 열려 대표작 진달래꽃을 모티브로 그림·장식·부케 만들기 등 김소월 관련 체험·전시 행사 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 김소월 시집 ‘진달래꽃’ 출간 100주년을 기념해 오는 11월 1일 ‘진달래꽃, 백년의 노래’를 주제로 ‘2025 소월문화제’를 개최한다.

성동구가 주최하고 ‘책읽는엄마 책읽는아이’가 주관하는 ‘소월문화제’는 우리나라를 대표하는 민족시인 김소월의 문학정신을 기리고 성동구의 문화 정체성을 이어가는 상징적인 축제로 자리매김하고 있다.

지난해에 이어 두 번째로 열리는 올해 ‘소월문화제’는 왕십리에서 작품활동을 했던 시인의 호를 딴 ‘소월아트홀(왕십리로 281)’ 야외 광장에서 오전 11시부터 오후 3시까지 진행된다.

올해도 시인 김소월의 삶과 작품 세계를 다채로운 전시와 체험을 통해 조명하고, 구민들이 문학을 보다 가까이에서 쉽게 접할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다.

이날 행사에서는 김소월의 대표작 ‘진달래꽃’을 모티브로 한 ▲그림 그리기 ▲장식 만들기 ▲부케 만들기 등 체험 프로그램이 진행되며, 김소월의 시를 노래로 감상하고 퀴즈를 통해 소월의 작품 세계를 알아보는 시간도 준비되어 있다. 프로그램은 현장에서 선착순으로 참여 가능하다.

아울러, 지역 내 독서문화 활성화를 위해 다양한 문화활동을 펼치고 있는 ‘책읽는엄마 책읽는아이’를 비롯해 (사)성동문인협회, (사)성동미술협회 등 지역 내 문화예술단체가 함께해 행사의 의미를 더할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “한국인이 가장 사랑하는 시인 김소월과 깊은 인연을 지닌 성동구에서 소월문화제를 이어갈 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 구민들과 함께 소월의 문학정신을 계승하고, 성동만의 품격 있는 지역문화를 만들어가겠다”고 말했다.