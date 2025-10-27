주민과 함께 기후위기에 선제적으로 대응, 지역 대표 친환경 명소로 완성 워터쿨러테라스, 빗물순환시스템, 쿨링포그 등 기후 적응형 시설 도입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 폭염과 한파, 미세먼지 등 이상기후에 대응하고 주민 건강과 여가 증진을 위해 ‘기후변화 안심공원 조성사업’을 추진한다.

사업 대상지는 시흥4동 산138-3 일대의 산기슭공원이다. 목골산 산기슭에 위치해 울창한 녹음을 자랑하며, 지역 주민들의 대표적인 여가와 휴식 공간으로 이용되고 있다.

구는 사업에 총 21억 원을 투입해 산기슭공원 8412㎡ 부지에 기후변화 대응형 녹지공원을 조성한다. 오는 10월 공사를 시작해 2026년 5월 준공을 목표로 한다.

새롭게 조성될 산기슭공원은 폭염과 한파 등 기후위기에도 안전하게 이용할 수 있는 ‘기후적응형 공원’으로 재탄생한다. 워터쿨러테라스, 빗물순환시스템, 쿨링포그 등 시설이 들어설 예정이다.

공원 중심부에는 ‘자연형 바람골 계류’가 조성된다. 지형 변형을 최소화해 탄소 배출을 줄이고, 산기슭공원의 고유 지형과 녹지축을 그대로 살려 자연스러운 수경관을 형성할 계획이다.

또, 워터쿨러테라스는 기존의 계단식 스탠드석과 수목을 최대한 유지하고, 지형적 높낮이를 활용해 데크와 전망공간, 수공간을 더한다. 야외카페 같은 개방감과 녹음, 물의 조화로 폭염 시 주민들이 자연스럽게 머물 수 있는 쾌적한 쉼터로 활용될 예정이다.

구 관계자는 “공사 기간에는 주민 불편을 최소화하고, 완공 후에는 누구나 쉽게 접근해 이용할 수 있는 개방형 공원으로 운영하겠다”고 말했다.

유성훈 금천구청장은 “기후위기에 선제적으로 대응하는 안전하고 쾌적한 녹지공간을 확보하는 것은 지속가능한 도시 환경을 만드는 핵심 과제”라며 “공사 과정에서 주민 의견을 지속적으로 반영해 지역의 대표 친환경 명소로 완성하겠다”고 말했다.

구는 지난 2023년 11월부터 설계 용역을 추진해 전문가 자문회의와 서울시 심의를 거쳤다. 또, 세 차례의 주민설명회를 열어 다양한 주민 의견을 수렴하고, 이를 설계에 적극 반영해 공사에 들어갔다.