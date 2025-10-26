시민 2000여명과 ‘9988 세울체력장’ 참여

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장은 26일 오후 2시 여의도한강공원 이벤트광장에서 열린 ‘9988 서울체력장’에 참여해 2000여명의 시민과 함께 체력을 측정하고 새로운 비전을 담은 ‘손목닥터9988 2.0’을 선포했다.

9988 체력장은 시민이 직접 체력을 점검하고 운동하는 생활 습관을 다지기 위해 마련된 행사로, 지난달 시가 발표한 ‘더 건강한 서울 9988’과 연계해 개최됐다.

오 시장은 이날 ‘손목닥터9988’ 누적 참여자 250만명 달성을 축하하고 함께 체력 측정을 하기 위해 참석한 궁금한뇌연구소 장동선 대표, 배우 정준호, 응급의학과 전문의 남궁인, 태재연구재단 김세진 선임연구원, 인플루언서 온오빠, 운동유튜버 핏블리(문석기) 등과 일상에서 당을 줄이자는 의미의 ‘설탕 조형물 깨기’ 퍼포먼스에 참여했다.

오 시장은 “오늘은 손목닥터9988과 서울체력100이 연동되면서 서울시민이 새롭게 걷고 뛰고 먹는 습관을 갖게 되는 의미 있는 변화가 시작되는 날”이라며 “손목닥터9988에 쌓이는 건강 데이터가 단순한 기록을 넘어 일상 건강을 돌보고 건강을 관리해 주는 ‘생활 속 주치의’로 자리매김 하도록 체계적 지원과 정책을 이어 나가겠다”고 말했다.

이어 오 시장은 체력존 부스에서 ‘국민체력 100항목’ 기준에 따라 스텝박스, 교차 윗몸일으키기 등 총 6개 분야(근력·근지구력·심폐지구력·유연성·민첩성·순발력)를 측정하고 체력인증서를 수령했다.

‘더 건강한 서울 9988’은 ▷365일 운동하는 도시 ▷건강한 먹거리 도시 ▷어르신 건강노화 도시 ▷건강도시 디자인, 4대 과제를 통해 2030년까지 서울시민 운동 실천율을 3%p 올려 시민체력등급을 3등급 더 올리고 건강수명을 3살 늘리는 ‘3-3-3-3 프로젝트’를 주요 내용으로 한다.

체력 측정을 원하는 시민은 가까운 ‘체력인증센터’를 찾아 본인의 체력을 측정 및 관리하고 맞춤형 상담, 운동처방 등을 받아볼 수 있다. 시는 오는 2030년까지 서울 전역에 체력인증센터 100곳을 조성할 방침이다.