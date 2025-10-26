[헤럴드경제=이원율 기자]월요일인 27일 서울 아침 기온이 4도까지 떨어지는 등 사실상 초겨울 날씨가 찾아올 것으로 보인다.

26일 기상청에 따르면 이날 오후 9시 경기 북부와 강원, 충북, 경북에 올 가을 들어 처음으로 한파 특보가 발효되겠다.

월요일인 27일 아침에는 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다.

아침 최저기온은 서울 4도, 수원 3도, 원주 2도, 대전 5도, 세종 4도, 전주 6도, 광주 9도, 대구 7도, 부산 10도, 제주 15도로 예상된다.

바람이 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠으니 따뜻한 외투를 챙겨야겠다. 아울러 건강 관리에 유의해야 한다.

충남과 전북 서해안은 이른 새벽까지, 제주는 새벽부터 아침 사이 비가 내리는 곳도 있겠다.

서해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불어 강풍특보가 발표될 가능성도 있겠다.

27일 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도에는 구름이 많겠다.

예상 파고는 서해 앞바다 0.5∼3.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.5∼3.5ｍ, 남해 앞바다 0.5∼2.0ｍ, 안쪽먼바다·바깥먼바다 1.0∼3.5ｍ, 동해 앞바다 0.5∼2.5ｍ, 안쪽먼바다 1.0∼4.0, 바깥먼바다 1.0∼4.5ｍ다.

한편 서울의 경우 아침 기온은 화요일인 28일에는 2도까지 떨어지겠다.

또, 수요일인 29일에는 전국 내륙을 중심으로 기온이 영하로도 떨어져 얼음이 어는 곳도 있겠다.