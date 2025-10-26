시민과 함께한 첫 가을 장미축제 그림대회·공연·체험 부스 등 다채로운 프로그램 눈길 이강덕 시장 “시민 참여형 축제로 지역 브랜드화 추진”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 ‘장미 도시’의 명성을 이어가며 가을 정취를 한껏 담은 ‘2025 포항 가을 장미에 스타’를 지난 25~26일 영일대 장미원에서 성황리에 마쳤다.

이번 축제는 포항시가 주최·주관한 첫 가을 장미축제로, 파랗고 높은 가을 하늘 아래서 장미의 색다른 아름다움을 만끽할 수 있어 시민들의 발길이 끊이지 않았다.

축제장에서는 어린이 장미 그림그리기 대회, 개막식, 장미 굿즈 시상식, 묘목 나눔 행사뿐만 아니라 청소년 동아리와 지역 문화예술단체의 공연, 포항 시화 후보종 전시 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.

특히 장미 스냅샷, 장미 풍선 만들기, 장미 해설 등 체험형 부스가 마련돼 가족 단위 시민들에게 즐거움과 볼거리를 동시에 제공했다.

행사에 참여한 한 어린이의 부모는 “아이들이 가을과 바다, 장미를 자신만의 색깔로 표현하며 포항의 시화인 장미에 대해 생각해 보는 뜻깊은 시간이었다”며 만족감을 드러냈다.

이강덕 포항시장은 “이번 축제가 성공적으로 마무리될 수 있었던 건 무엇보다 시민 여러분 덕분”이라며 “단순한 일회성 행사가 아닌 시민 참여형 축제로 자리 잡아, 포항의 지역 브랜드로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.