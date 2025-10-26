[헤럴드경제=이원율 기자]주로 숲에 서식하는 곰이 마을에 등장해 사람을 공격하는 일이 일본에서 이어지고 있다.

26일 아사히신문 보도에 따르면 지난 4월부터 10월22일까지 곰의 공격으로 죽거나 다친 172명 중 66%인 114명은 산림 권역이 아닌 주민 생활권에서 피해를 본 것으로 조사됐다.

4~6월에만 해도 등산 또는 산책, 산나물 채취 등으로 숲을 찾았다가 곰의 습격을 받은 사상자가 다수였다. 다만, 7월부터는 주민 생활권 사상자가 전체 중 80%를 차지하고 있다.

피해가 이어지고 있는 아키타현은 10월 들어서만 25명이 주민 생활권에서 공격을 당했다.

지난 20일에도 아키타현 유자와시 중심가에 등장한 곰이 남성 4명을 습격했다.

이 곰은 역 근처 민가에 들어가 있던 중 약 120시간이 경과한 25일 오전 상자형 덫에 포획됐다.

일본은 생활권의 곰 피해가 늘자 조수보호관리법을 개정해 올해 9월부터는 시가지에서도 곰 포획에 엽총을 쓸 수 있도록 하는 등 대책을 내놓았지만, 충분한 대응은 되지 않는 모습이다.

2025년도(2025년 4월~2026년 3월) 사이 곰에 의한 사망자는 10명이다. 종전 최다인 2023년도 6명을 뛰어넘은 값이다.

올해 마을을 공격하는 곰에 의한 피해가 늘어난 데는 숲에서 곰 먹이가 되는 도토리 등 나무 열매가 흉년을 맞은 점도 꼽힌다.

아울러 곰 개체수 증가 등 근본적인 요인도 거론된다.

곰 생태에 정통한 고이케 신스케 도쿄농공대 교수는 “40년에 걸쳐 곰의 서식지가 확대되고 개체수도 늘어난 결과”라며 “이 상황이 금방 끝나지는 않을 것”이라고 했다.

한편 일본에선 곰 퇴치용품에 대한 때아닌 품귀 현상도 빚어지고 있다.

특히 고추·후추 성분인 캡사이신이 들어간 곰 퇴치용 스프레이 등을 놓곤 일본 곳곳에서 때아닌 ‘완판’도 이뤄진 것으로 알려졌다.

브리검 영 대학교 야생동물학과 톰 스미스 교수 연구진이 1986년부터 2019년까지 북극곰을 쫓아내기 위해 스프레이를 쓴 사례 19건을 분석한 결과, 19건 중 18건에서 효과를 본 것으로 나타났다.