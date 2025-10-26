[헤럴드경제=민성기 기자] 윤석열 전 대통령 부부의 변호를 맡고 있는 유정화 변호사가 최근 논란이 된 ‘김건희 여사 경복궁 방문 사진’과 관련해 “적당히 하라”며 반발했다.

윤 전 대통령 부부의 법률 대리인 유정화 변호사는 25일 페이스북을 통해 “윤석열 대통령실 모 팀의 사진 담당이었던 A씨가 현재 김 여사와 관련해 업무상 찍어뒀던 타인 보관의 경복궁 등 사진들을 악의적으로 더불어민주당과 진보 매체에 제공한다는 다수의 소식을 들었다”고 밝혔다.

이어 “직접 목격자도 확보했다”며 “사진 유포자인 A 씨의 인적 사항과 A 씨의 형이 여권 정치인 B 씨와 밀접한 관계라는 점을 파악해 놓았다”고 주장했다.

그러면서 “업무상 입수한 과거 정권 사진을 악의적으로 유포하는 것이 당신 개인의 삶에 어떤 법적 결과를 가져올지 잘 생각해 보는 게 좋겠다”며 법적 조치를 예고했다.

다만 해당 글은 26일 오전 기준 유 변호사의 SNS에서 사라졌다. 유 변호사가 게시글을 비공개로 전환하거나 삭제한 것으로 추정된다.

앞서 더불어민주당은 지난 22일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 김 여사가 2023년 경복궁 방문 당시 ‘왕의 의자(용상)’에 앉았다고 의혹을 제기했다.

문체위 여당 간사인 임오경 의원이 국가유산청에서 제출받은 자료에 따르면 김 여사는 2023년 9월 경복궁 방문 당시 출입이 제한되는 근정전 내부로 들어가 용상(어좌)에 착석한 것으로 파악됐다.

당시 김 여사는 일반 관람객이 없는 휴궁일에 경복궁을 방문해 근정전, 경회루, 흥복전을 둘러보며 약 2시간가량 머문 것으로 파악됐다.

당시 동행했던 정용석 국립박물관문화재단 사장은 김 여사에게 용상에 앉으라고 권유가 들어왔냐는 질문에 “권유하셨는지는 잘 모른다. 정확하게 기억이 나지는 않는다”며 “(여사) 본인이 가서 앉으셨지 않았을까 싶다”고 답변했다.