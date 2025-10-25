[기상청 제공]
[헤럴드경제=김영철 기자] 25일 오후 8시45분23초(한국시간) 러시아 블라디보스토크 서쪽 73km 지역에서 규모 5.2의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 43.08도, 동경 131.00도이며 지진 발생 깊이는 562km다.


