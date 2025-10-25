[헤럴드경제=김영철 기자] 25일 오후 8시45분23초(한국시간) 러시아 블라디보스토크 서쪽 73km 지역에서 규모 5.2의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.
진앙은 북위 43.08도, 동경 131.00도이며 지진 발생 깊이는 562km다.
yckim6452@heraldcorp.com
입력 2025-10-25 21:25:08
[헤럴드경제=김영철 기자] 25일 오후 8시45분23초(한국시간) 러시아 블라디보스토크 서쪽 73km 지역에서 규모 5.2의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.
진앙은 북위 43.08도, 동경 131.00도이며 지진 발생 깊이는 562km다.
미얀마서 장기적출 숨진 20대 女모델…마지막 CCTV 속 ‘반전’
[헤럴드경제=이원율 기자]벨라루스 출신 20대 여성이 태국에서 납치돼 미얀마에서 살해당했다는 의혹이 확산하는 가운데, 태국 정부 측은 “태국과는 전혀 연관이 없다”고 선을 그었다. 21일(현지시간) 태국 타이거 등에 따르면 태국 이민국은 벨라루스 출신 모델 겸 가수 베라 크라브초바(26)의 ‘태국 납치설’과 관련, 크라브초바가 태국에서 떠나기 전 마지막으로
5호선서 ‘양반 다리’하고 캐리어에 발 올리고…민폐 승객 퇴치법은?
[헤럴드경제=최원혁 기자] 서울 지하철 5호선에서 좌석에 다리를 올리고 앉은 ‘민폐’ 승객들이 누리꾼들의 뭇매를 맞고 있다. 최근 한 SNS에는 “지하철 안, 지금 내 눈앞에 펼쳐져 있는 광경”이라는 글이 올라왔다. 지하철 5호선 내부에서 촬영한 사진에는 여행용 캐리어를 앞에 두고 앉은 남성 4명의 모습이 담겼다. 이 가운데 한 명은 두 다리를 모두 좌석 위에 올린 채 이른바 ‘양반 다리’ 자세로 앉아 있었고, 또 다른 한 명은 두 다리를 캐리어 위로 올렸다. 글쓴이는 “그나마 나머지 두 명은 얌전했지만 그 사람도 쪼리를 벗고 맨발로 있었다”고 당시 상황을 전했다. 해당 게시물은 공개 하루 만에 77만회 조회수를 기록하며 빠르게 확산됐다. 글쓴이가 명확히 밝히지는 않았지만 이를 접한 누리꾼들은 외모나 복장을 근거로 국적을 추측하며 비판 댓글을 이어갔다. 일부 누리꾼들은 ‘지하철을 저렇게 이용하면 안 된다’, ‘다른 나라처럼 외국인에게는 요금을 더 비싸게 받아야 한다’ 등의 반응을 보
“시청률 0%” “기대도 안했다” 쓴맛 본 이효리 내세우더니…결국 1위 시끌
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “쿠팡플레이 살리나?” “볼만한 콘텐츠가 없다”며 이용자들부터 뭇매를 맞고 있는 쿠팡플레이가 이효리를 앞세운 예능 프로그램 ‘저스트 메이크업’으로 반전을 꾀하고 있다. ‘흑백요리사’의 메이크업 버전으로 화제를 모은 ‘저스트 메이크업’이 공개 2주 만에 인기 순위 1위에 올랐다. 17일 쿠팡플레이에 따르면 ‘저스트 메이크업’은 지난 10일 공개된 4·5화 이후 쿠팡플레이 인기작 1위, 평점 4.6점을 기록했다. 첫 주 대비 시청량이 무려 665%, 7배 상승했다. 매회 시청량이 올라가는 추세다. “대박 시리즈 탄생 예감”, “‘흑백요리사’의 아트 버전 같다” 등 반응이 좋은편이다. 국외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 10일 1~5회가 동시 공개되며 240여 개국 시청자에게 선보였다. 해외 성적은 아직 집계되지 않았지만, 세계적으로 확산 중인 K뷰티 열풍을 고려할 때 글로벌 반응 역시 유의미할 것으로 전망된다. 이효리는 지난해 1월 ‘더시즌즈-이효리의 레
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1