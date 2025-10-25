이 차관, 전날 사의 표명…여론악화 의식한 듯 “집값 떨어지면 그때 집 사면 돼” 발언에 논란 격화

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 ‘아파트 갭투자(전세를 낀 주택 구입’ 논란이 불거진 이상경 국토교통부 1차관의 면직안을 재가했다고 대통령실이 25일 밝혔다.

대통령실 대변인실은 이날 오후 이 대통령이 면직안을 재가했다고 전했다.

전날 이 차관이 사의를 표명한 지 바로 다음 날 사표를 수리한 셈이다. 국토부는 전날 늦은 밤 언론 공지를 통해 이 차관의 사의 표명을 밝혔다.

이 차관은 앞서 정부가 서울 전역과 경기도 12곳을 규제지역(투기과열지구·조정대상지역)과 토지거래허가구역으로 지정한 10·15 부동산 대책을 설명하고자 한 유튜브 채널에 출연해 “시장이 안정화돼 집값이 떨어지면 그때 사면 된다”고 말해 구설수에 올랐다.

게다가 이 차관이 경기도 성남시 분당구에서 30억원대 고가 아파트를 갭투자(전세 낀 주택 구입)로 구입했다는 의혹이 불거지면서 여론이 급속도로 악화했다.

이에 이 차관은 지난 23일 유튜브 채널을 통해 대국민 사과문을 발표하기도 했다. 그는 “국민 여러분께 정책을 보다 소상하게 설명해 드리는 유튜브 방송 대담 과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하는 국민 여러분의 입장을 충분히 헤아리지 못했다”고 말했다.

이 차관은 또한 “제 배우자가 실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분의 눈높이엔 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들인다”며 “이번 일을 계기로 저 자신을 되돌아보겠다”고 했다.

그러나 사과 내용과 형식을 둘러싼 부정 여론이 일어났고, 이에 따른 이재명 정부 부동산 정책 여론 악화와 국정 운영 부담을 의식한 이 차관이 사의를 표명한 것으로 풀이된다.