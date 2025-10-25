CNN 인터뷰서 ‘한국의 글로벌 열풍’ 설명 ‘경주 황남빵’ 먹으며 “APEC때 드시게 될 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 CNN의 한 프로그램에 출연해 “K-푸드는 아마 전 세계적으로 본다면 건강식으로는 최고일 것 같다”며 K-컬처와 K-푸드를 홍보한 영상이 25일 공개됐다.

이 대통령은 다음 주 경상북도 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 이번 인터뷰를 진행했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과의 협상 등 현안을 다룬 인터뷰에 이어 공개된 이번 인터뷰는 K-컬처와 관련한 내용이다. 이 대통령은 또한 12·3 비상계엄 당시를 언급하며 K-민주주의도 알렸다.

영상 속에서 진행자는 “이 대통령은 K-컬처를 통해 한국이 자국의 가치를 전 세계에 알리고, 동시에 상당한 경제적 성과를 거둘 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 보고 있다”고 설명했다.

이 대통령은 안동 사과와 귤, 경주 황남빵 등이 차려진 상을 사이에 두고 우리 음식을 설명했다. 이 대통령은 “이것이 오렌지와는 좀 다른데, 이게 사실은 매우 맛이 좋다. 한 번 드셔 보시면 얼마나 맛있는지 아시게 될 것”이라며 권하기도 했다.

드라마 ‘폭싹 속았수다’의 감상평을 묻는 말에 이 대통령은 “매우 한국적이고, 한국 중에서도 아주 특정한 지역 제주(를 배경으로 한다)”라며 “그것도 시대로 보면 과거 시대에, 이것을 과연 세계인들이 공감할 수 있을까 생각했는데, 저 자신도 거기에 매우 깊이 빠져들었지만 전 세계인들이 그 드라마에 공감하는 것 자체가 매우 놀라웠다”고 했다.

이어 전 세계가 K-컬처에 열광하는 이유에 관해 이 대통령은 “(처음엔) K-팝, 그 다음에는 K-드라마, 영화 이런 것이었지만, 이제는 K-뷰티, 또는 더 나아가서는 K-푸드(까지 나가고 있다)”면서 “그리고 저는 아마도 문화의 최고봉은 가치와 질서인데, 대한민국 민주주의의 위대함이 전 세계의 표준이 되지 않을까 생각한다”고 했다.

계속해서 이 대통령은 “작년 12월 3일부터 지난 겨울에 봄을 거치면서 우리 국민들이 전 세계에 보여줬다”면서 “대한민국이 전 세계 국가들에게 새로운 모범으로 희망을 만들어 줄 수 있다면 더 바랄 게 없겠다”고 강조했다.

또한 이 대통령은 경주 황남빵을 먹으며 “정말로 맛이 괜찮다. 오늘은 저녁을 안 드셔도 될 것 같다”며 “이걸로 저녁을 대신할 수도 있을 것 같다. APEC 경주에 오시면 십중팔구는 반드시 이 빵을 드시게 된다”고 했다. 황남빵은 외교부의 심사를 거쳐 APEC 정상회의 주요 행사와 공식 회의 자리에서 제공될 디저트로 선정된 바 있다.

이 대통령은 그러면서 “한국의 음식도 많이 드셔 보시고, 한국의 문화도 많이 체험하시고, 행복한 시간 되시길 바란다”고 했다.