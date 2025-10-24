입장 바꿔 金에 불리한 진술…“저도 종교인…계속 거짓말 못 해” “金, 지난해 돌려주겠다고 직접 연락…처남이 물품 받아 집에 보관”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 건진법사 전성배씨가 김건희 여사 재판에 증인으로 출석, 통일교로부터 받은 샤넬 가방과 고가의 목걸이를 김 여사에게 전달했다고 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 24일 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 속행 공판을 열었다.

증인으로 나온 전씨는 “윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬 가방을 받았다”며 “(김 여사에게) 전달했다”고 말했다.

김건희 특검 측이 “언제, 어디서, 어떻게 전달했나”라고 묻자 전씨는 “가방을 받아 제 처남에게 전달하라고 시켰고 전달은 유경옥(전 대통령실 행정관)을 통해서 했다”며 “유경옥은 코바나컨텐츠 고문을 할 때부터 알고 지냈기 때문에 그쪽을 통해 전달하라고 시켰다”고 했다.

특검 측이 “실제로 김 여사에게 전달됐나”라고 묻자 전씨는 “김 여사에게 전달받았다고 들었다”고 답했다.

전씨는 김 여사가 건네받은 샤넬 가방 2개를 샤넬 가방 3개와 샤넬 구두로 교환했다는 사실을 나중에 물건을 돌려받을 때 알게 됐다고도 말했다.

그는 애초 검찰과 특검 조사에서 “목걸이는 받자마자 잃어 버렸고 샤넬 가방 2개는 각각 다른 제품으로 교환한 후 잃어버렸다”고 진술했으나 최근 이를 번복, 지난 21일 그라프 목걸이와 샤넬 가방 3개, 샤넬 구두 1개를 특검에 제출했다.

전씨는 김 여사가 자신에게 직접 연락해 해당 물품을 돌려주겠다고 했다고 밝혔다. 물품을 돌려받은 뒤에는 “모처에 그냥 비밀리에 넣어 놨다”고 했다.

특검이 “집을 압수수색했는데 물건이 없었다”고 하자 “거기가 엄청 복잡하다”며 “총 3개 층인데 집을 다 뒤집기 전에는 못 찾는다”고 했다.

진술 번복에 대해서는 “재판에서만큼은 진실을 얘기하는 것이 맞고 저도 종교인인데 거짓말을 계속할 수는 없지 않겠나”라고 했다.