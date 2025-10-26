가평·양평·포천 단독주택 경매, 매각률·매각가 하락 거듭 공사비 상승·인프라 부족·시세 정보 부족 등 한계 노출 10·15 대책에 ‘꽁꽁’…‘세컨하우스’ 관심 벗어날듯 서울 아파트 경매는 열기…시장 양극화 전망

[헤럴드경제=서정은 기자] ‘세컨하우스’ 열풍으로 각광을 받았던 서울 근교 전원주택 경매 시장에 찬바람이 불고 있다. 공사비 상승, 각종 규제 등으로 경매 매각가·매각률은 연일 하락세다. 특히 10·15 부동산 대책으로 실수요자들의 ‘내 집 마련’이 더욱 어려워지면서 세컨하우스에 대한 관심은 더욱 꺾일 전망이다.

26일 지지옥션에 따르면 연초 이후 이달 22일까지 경매로 나온 경기 가평군에 소재한 단독주택 55건 중 매각된 건수는 17건로 집계됐다. 매각률은 30.9%, 매각가율은 55.5%에 그쳤다.

연도별 추이로 봐도 하락세가 뚜렷하다. 가평군 단독주택의 경매 매각가는 2022년 66.1%에서 2023년 58.8%, 2024년 56.7% 등으로 하락을 거듭했다. 매각률도 2022년 38.9%에서 2023년 58.8%, 2024년 56.7%로 함께 떨어졌다.

경기 양평군, 포천시도 상황은 비슷하다. 올해 양평군 단독주택 경매 물건은 총 175건으로 이 가운데 50건이 매각돼 28.6%의 매각률을 기록했다. 2024년 23%에 비해 소폭 오르긴 했지만, 2022년 42.4%에는 한참 못미친다. 매각가율도 2022년 75.5%, 2023년 62.5%, 2024년 58.8% 등 계속 떨어지더니 올해에는 51.1%까지 내려왔다.

포천시의 올해 단독주택 매각률은 31.9%, 매각가율은 51.9%였다. 2022년 매각률이 41.7%, 매각가율이 71.8%였던 것을 고려하면 하락세가 뚜렷하다.

서울 인근 단독주택은 2020년~2022년까지만해도 전원생활을 꿈꾸는 사람들에게 각광을 받으며 인기를 끌었다. 특히 가평·양평·포천 등은 서울과 가깝다는 지리적 이점이 부각돼 ‘세컨하우스’ 수요가 쏠렸던 곳들이다.

하지만 고금리와 경기침체 등의 영향으로 전반적인 부동산 시장이 위축되면서 함께 타격을 받았다. 공사비 상승으로 실부담이 커진 것은 물론 도심 아파트에 비해 부족한 인프라, 시세 정보 부족 등 여러 요인이 단독주택에 대한 진입을 어렵게 만들었다.

향후 전망도 밝진 않다. 정부가 15일 발표한 초고강도 부동산 규제로 서울을 벗어난 지역의 단독주택 수요는 갈수록 떨어질 것이라는게 전문가들의 설명이다. 정부는 서울 전역과 경기 12곳을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정했다. 이에 따라 주택담보대출 한도 축소와 스트레스 금리 상향 등 금융 규제가 강화됐고, 이들 지역에서 주택 취득 후 2년의 실거주 의무가 부과됐다.

이주현 지지옥션 선임연구원은 “서울 인근의 단독주택은 이미 ‘내 집 마련’에 성공한 사람들이 세컨하우스를 꿈꾸며 관심을 기울이는게 상당수”라며 “대출 규제가 빡빡해지고 각종 실거주 요건이 붙는 상황에서 세컨하우스에 대한 욕구는 수그러들 수 밖에 없다”고 내다봤다.

차갑게 식은 서울 근교의 단독주택과 달리 서울 아파트 경매 시장엔 열기가 더해지고 있다. 지지옥션 집계결과 서울 아파트의 매각가율은 지난달 99.5%를 기록한 것으로 나타났다. 월별 매각가율 추이를 봐도 매월 90%대 꾸준히 넘기고 있다는 설명이다. 토허구역으로 묶인 곳들은 2년 실거주 의무가 발생하기 때문에 주택을 매수하려면 관청 허가를 받아야하지만, 경매를 통해 낙찰받으면 토허제가 적용되지 않기 때문이다.

이주현 연구원은 “서울 아파트 경매 시장은 토허구역 지정에 따라 상대적으로 반사이익을 볼 수 있을 것”이라면서도 “중장기적으로는 향후 부동산 시장 흐름에 따라 움직이게 될 것”이라고 덧붙였다.