한국수입협회 협력 통해 203개 품목 검사 92.9%는 국내 기준 충족…미달 제품 판매 중단

[헤럴드경제=강승연 기자] 알리익스프레스가 가을 시즌을 맞아 한국수입협회(KOIMA)와 협력해 캠핑 및 하이킹 용품, 핼러윈 관련 제품 203개에 대한 안전성 검사를 선제적으로 실시했다고 24일 밝혔다.

검사 결과 전체의 92.2%에 해당하는 187개 품목이 국내 안전 기준을 충족했다. 기준에 미달한 16개 품목(7.8%)은 즉시 판매를 중단하고 플랫폼 내 재등록을 차단했다.

이번 선제 점검 조치는 지난해 9월 알리익스프레스와 한국수입협회가 체결한 업무협약(MOU)의 일환이다. 계절별 수요가 높은 상품을 집중 점검해 소비자 피해를 예방하기 위해 추진됐다.

국내 주요 시험검사기관 5곳(KTR·KCL·KATRI·KOTITI·FITI)과의 협업을 통해 7월부터 9월까지 가을철 인기 품목의 안전성을 점검했다. 검사 대상에는 캠핑 식기·장비·매트 등 주요 캠핑용품과 하이킹 장비, 운동복 등이 포함됐다.

알리익스프레스는 앞으로도 계절별 수요가 높은 품목을 대상으로 정기적인 안전성 검사를 이어갈 계획이다.

알리익스프레스 관계자는 “여름철 물놀이용품 점검에 이어 이번 캠핑·등산 용품까지 검사 범위를 확대해 계절별 주요 품목에 대한 안전성 관리 체계를 한층 강화했다”며 “국내 소비자들이 안심하고 쇼핑할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 강조했다.