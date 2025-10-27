라이프스타일 브랜드 쿼시(QUASH)가 ‘DDP 디자인페어’에서 현장에서 긴 대기줄을 이끌며 관람객들의 높은 관심을 모았다.

‘DDP 디자인페어’는 국내외 인테리어·리빙 브랜드 약 90여 곳이 참여한 전시회로, 지난 10월 15일부터 19일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 진행됐다. 5일간 총 3만 명 이상의 관람객이 방문하며 뜨거운 관심을 모았다.

이번 전시는 △인생이 맥시멀리스트 △쉼 예찬론자 △고요한 미식가 △낭만적 실용주의자 등 4가지 라이프스타일 유형에 따라 브랜드를 테마별로 구성했다. 쿼시는 ‘낭만적 실용주의자’ 존에 위치해, 실용성과 감성을 동시에 추구하는 브랜드 콘셉트를 선보였다.

특히 오는 10월 말 공식 출시 예정인 ‘쿼시 먼지 더스터’를 미리 공개해 큰 호응을 얻었으며, 29CM와 협업한 한정판 ‘29Edition’ 제품은 전량 매진됐다.

온라인을 주요 판매 채널로 운영해온 쿼시는 이번 오프라인 전시 참여를 통해 방문객이 직접 제품을 체험하고, 브랜드가 제안하는 정돈된 일상을 가까이에서 경험할 수 있는 기회를 마련했다.