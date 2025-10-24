‘클로드’ 개발…日 등 이어 亞 세번째 스타트업 총괄 선임…현지 추가채용

인공지능(AI) 모델 ‘클로드’를 개발한 앤트로픽이 내년 초 서울 강남 지역에 한국 사무소를 개소한다. 한국 사무소는 인도와 일본에 이어 아시아·태평양 지역 내 앤트로픽의 세 번째 주요 거점이 될 예정이다.

앤트로픽은 24일 내년 초 서울 강남 지역에 현지 사무소를 개소하고 전담 인력을 조직할 예정이라고 밝혔다. 첫 인사로 국내 AI 스타트업 생태계와의 파트너십에 집중할 스타트업 담당 총괄을 선임했으며, 앞으로 한국 지사장 등 추가 인력을 채용해 한국 시장의 고유한 비즈니스 환경과 기술적 수요를 충족하기 위한 전담 조직을 구성할 계획이다.

앤트로픽 주요 임원들은 내주 방한해 국내 고객·파트너사와 만나며 한국의 ‘AI 3대 강국’ 목표 달성을 위한 지원을 본격화할 예정이다.

다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 “한국은 아시아의 AI 혁신을 선도하는 국가로 이미 클로드가 폭넓게 활용되고 있다”며 “세계적 수준의 기술 생태계와 혁신적인 연구기관을 보유한 한국에서 파트너사들과의 협업을 통해 AI가 지닌 무한한 가능성을 실현할 수 있을 것으로 기대한다”고 했다.

앤트로픽에 따르면 한국은 전 세계에서 클로드를 활발하게 사용하는 국가 중 하나다. 앤트로픽의 경제 지수(Economic Index) 데이터에 따르면, 한국은 클로드의 전체 사용량과 1인당 기준 사용량 모두에서 전 세계 상위 5위권에 올랐다.

앤트로픽의 AI 코딩 어시스턴트 ‘클로드 코드’의 전체 사용자 중 4분의 1 이상은 아시아·태평양 지역에 속하며, 한국에서는 지난 4개월 동안 클로드 코드의 월간 활성 이용자 수(MAU)가 6배 증가하는 높은 성장세를 기록했다. 이와 더불어 현재 한국 소프트웨어 엔지니어는 전 세계에서 클로드 코드를 가장 많이 이용한 사용자 1위로 나타났다.

앤트로픽은 한국이 크고 활발한 클로드 코드 개발자 커뮤니티를 보유한 나라 중 한 곳이라고 설명했다. 앤트로픽은 한국의 주요 벤처투자사(VC), 스타트업 등과 긴밀히 협력하고 있으며 특히 기업이 응용 프로그램 인터페이스(API) 크레딧과 각종 리소스를 클로드를 활용해 구축할 수 있는 ‘클로드 포 스타트업’ 프로그램이 큰 호응을 얻고 있다. 폴 스미스 앤트로픽 최고영업책임자(CCO)는 “한국 기업들은 이미 고난도 코딩이나 엔터프라이즈 애플리케이션 분야 등에서 세계 최고 수준의 클로드 활용 역량을 보유하고 있다”며 “한국 사무소를 통해 한국의 세계적 기업·스타트업과 더욱 긴밀히 협력하고 그들의 특화된 니즈에 부합하는 맞춤형 지원을 제공할 수 있을 것이다”고 말했다. 권제인 기자