- 수도권 평균 분양가 3.3㎡당 2,877만 원, 고분양가 흐름 속 3억 원대 실속 분양가로 주목

- 4Bay 혁신평면·발코니 무상 확장·중도금 무이자 등 실수요자 부담 낮춰

- 7호선·인천2호선 더블역세권, 교육·편의·공원 인프라까지 완비한 원스톱 생활권

서울과 수도권을 중심으로 아파트 분양가가 연일 상승세를 이어가고 있다. 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 ‘민간아파트 분양가격 동향’(2025년 9월 말 기준)에 따르면, 수도권 신규 민간아파트의 평균 분양가격은 ㎡당 871만7천 원(3.3㎡당 약 2,877만 원)으로 전년 동월 대비 3.18% 상승했다. 전국 평균 역시 590만6천 원으로 전년 대비 3.77% 올랐다.

이 같은 분양가 상승세는 원자재 가격과 인건비 인상, 에너지 절약 설계 의무화 등으로 인한 공사비 상승이 주요 원인으로 꼽힌다. 특히 서울을 중심으로 한 고분양가 흐름이 수도권 전반으로 확산되면서, 합리적인 가격에 공급되는 단지의 희소가치가 더욱 높아지고 있다.

부동산 업계 관계자는 “수도권 신축 아파트의 진입 장벽이 높아진 상황에서 저렴한 분양가는 실수요자에게 매력적인 대안이 될 수 있다”며 “특히 교통망과 생활 인프라를 동시에 갖춘 합리적 가격의 단지들은 꾸준히 시장 주목을 받고 있다”고 말했다.

이런 가운데 인천 서구 석남동 일대에서 공급 중인 ‘석남역 센트럴파크 그랑베르’가 3억 원대 후반~4억 원 초반(전용 58㎡ 기준)의 실속 분양가와 우수한 상품성으로 주목받고 있다.

단지는 지하 3층~지상 26층, 총 230세대(아파트 198세대·오피스텔 32실) 규모로 조성된다. 아파트는 전용 58㎡, 오피스텔은 전용 82㎡ 중심의 실속형 중소형 평면으로 구성됐으며, 판상형 4Bay 혁신평면, 발코니 무상 확장, 중도금 전액 무이자 혜택 등을 제공해 초기 자금 부담을 크게 줄였다.

또한 친환경 설계를 적용해 채광·통풍·에너지 효율을 극대화했으며, 합리적인 평면 구성과 공간 활용성으로 신혼부부와 2~3인 가구 실수요자의 호응이 높다.

입지 여건도 돋보인다. ‘석남역 센트럴파크 그랑베르’는 지하철 7호선과 인천지하철 2호선이 만나는 석남역 도보 3분 거리에 위치한 더블역세권 단지다. 서울 강남권 및 부평, 청라, 계양 등 수도권 주요 지역으로의 이동이 편리하며, 향후 7호선 청라 연장선(2029년 개통 예정), 서인천IC 지하고속도로(예정) 등 굵직한 교통 개발 호재도 이어지고 있다.

생활 인프라도 풍부하다. 홈플러스 가좌점, 강남시장, 거북시장 등 상업시설과 뉴성민병원, 신현초·신석초·석남초·가좌여중·가정고 등 교육시설이 인근에 있다. 신촌공원, 석남녹지도시숲, 신석체육공원 등 녹지와 체육시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

비규제지역이라는 점도 눈길을 끈다. 전매제한은 1년이며, 분양가상한제를 적용받지 않아 실거주의무와 재당첨 제한이 없다. 유주택자도 청약 및 계약이 가능해 실수요자뿐 아니라 투자자까지 폭넓은 수요층을 흡수할 전망이다.

‘석남역 센트럴파크 그랑베르’는 오는 27일부터 29일까지 정당계약을 진행하며, 11월 1일부터 선착순 계약을 받을 예정이다. 견본주택은 인천 서구 석남동 인근에 마련돼 있으며, 입주는 2027년 6월 예정이다.