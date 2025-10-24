30~50대 여성 의견 담은 ‘더블업여성건강보험’ 생애주기별 헬스케어 서비스 강화로 시장 호응

신한카드는 키움증권과 전략적 제휴를 맺고 우수 고객을 위한 차별된 프리미엄 혜택을 담은 ‘키움증권 레전더리 히어로 신한카드’와 ‘키움증권 슈퍼 히어로 신한카드(사진)’를 출시했다고 24일 밝혔다.

이번에 선보인 2종의 제휴카드는 키움증권 고객 중 히어로멤버십 회원에게만 발급 자격이 주어지는 상품이다. 히어로멤버십은 해외주식 VIP프로그램으로, L등급과 SSS등급 고객은 레전더리 히어로 신한카드를, SS등급과 S등급 고객은 슈퍼 히어로 신한카드를 발급받을 수 있다.

두 카드는 공통적으로 항공 마일리지를 비롯한 프리미엄 라이프스타일 기반의 다양한 혜택들을 제공한다. 국내외 일시불 및 할부 이용금액 1500원당 대한항공 1마일리지를 기본 적립해주며, 해외에서 이용한 금액은 1500원당 대한항공 1마일리지를 추가로 적립해준다. 마일리지 적립과 별도로 국내 특급호텔·해외·면세점 업종에서 이용한 금액의 1%를, GS칼텍스 주유 시 이용한 금액의 3%를 마이신한포인트로 적립해준다. 항공 마일리지와 포인트 적립은 전월 30만원 이상 이용 시 혜택이 제공된다.

레전더리 히어로 신한카드는 연간 기프트 옵션으로 신세계상품권 40만원 모바일 교환권과 40만 마이신한포인트 중 한 가지를 선택할 수 있다. 또 보너스 기프트로 연간 이용금액에 따라 최대 10만 마이신한포인트를 추가 적립해준다.

슈퍼 히어로 신한카드는 연간 기프트 옵션으로 신세계상품권 20만원 모바일 교환권 또는 20만 마이신한포인트를 선택할 수 있다. 보너스 기프트는 연간 이용금액에 따라 최대 6만 마이신한포인트를 추가 적립해준다.

레전더리 히어로 신한카드의 연회비는 국내 전용 69만7000원, 해외 겸용(마스터) 70만원이다. 정호원 기자