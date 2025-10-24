[헤럴드경제=신현주 기자] ㈜신세계는 국내 유일의 시각장애인 연주단 ‘한빛예술단’과 함께 어린이 공연을 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 공연은 ‘오케스트라가 들려주는 조금은 특별한 피노키오’로 나눔과 포용의 의미를 담았다. 장애인 연주단의 자립과 공연 기회 확대를 위해 기획했으며, ‘피노키오’에 한빛예술단만의 색을 더해 각색했다.

눈이 보이지 않는 피노키오가 다양한 모험을 겪으면서 있는 그대로의 자신을 사랑하게 되는 여정 이야기다. 한빛예술단 오케스트라 라이브 연주와 함께 미디어 아트와 조명 효과를 더했다.

1회차 공연은 지난달 8일 서울 반포심산아트홀에서 열렸다. 오는 28일 국립극장 하늘극장에서 2회차 공연, 다음 달 22일 은평문화예술회관에서 3회차 공연을 진행한다.

신세계 관계자는 “신세계백화점과 한빛예술단은 2010년 백화점 문화홀 공연 이후 16년의 동행을 이어오고 있다”며 “다양한 사회 공헌 활동을 통해 ‘다름’을 존중하고 함께 소통하는 사회를 만드는 데 이바지할 것”이라고 말했다.