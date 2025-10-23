[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]올해로 10주년을 맞이한 MBC 대표 장수 프로그램이자 일요일 저녁을 책임져 온 간판 프로그램 MBC ‘복면가왕’이 잠시 재정비 기간을 거친 뒤, 내년 하반기 시즌제로 새롭게 돌아온다.

2015년 4월 첫 방송을 시작한 MBC ‘복면가왕’은 10년간 MBC의 대표적인 주말 장수 예능으로 자리매김해왔다. 나이, 성별, 직종 등을 모두 숨긴 채 모든 편견을 버리고 오직 목소리로 승부하는 미스터리 음악쇼로, 전 세계 50여 개국에 포맷이 판매된 최초의 K-예능 콘텐츠이기도 하다. 현재까지도 세계 각국에서 시즌제로 제작,방송되며 글로벌 인기를 이어가고 있다.

‘복면가왕’은 올해 12월 녹화분까지의 방송을 마친 뒤 잠시 휴지기에 들어간다. 이후 글로벌 트렌드에 맞춘 업그레이드를 통해 내년 하반기 새로운 모습으로 시청자를 다시 찾아올 예정이다.

미스터리 음악쇼 ‘복면가왕’은 시즌제로의 전환을 통해 보다 흥미로운 경연방식과 다양한 출연자들의 고퀄리티 무대를 가지고 돌아올 전망이다. ‘복면가왕’ 제작진은 “프로그램 종영이 아닌, 더 나은 모습을 위해 잠시 쉬어가는 것인 만큼 2026년 다시 돌아올 때까지 많은 기대를 부탁드린다”고 전했다.