유원골프재단·서울대 스포츠산업연구센터 한국 골프산업백서 2024 발간 파생시장 성장으로 산업 확장

[헤럴드경제=조범자 기자]유원골프재단과 서울대 스포츠산업연구센터가 국내 골프 산업 동향을 알리고, 미래 전략을 제시하기 위해 한국 골프산업백서 2024를 발간했다고 23일 밝혔다.

2016년부터 2년 주기로 발간하는 한국 골프산업백서는 2022년부터 2023년까지 2년간 국내 골프 시장 데이터를 중심으로 필드 골프와 스크린 골프, 대회와 용품, 시설, 유통 등 골프와 관련된 모든 산업군의 시장 규모와 가치를 분석했다.

백서는 스포츠 관련 제도와 문화를 기반으로 한 본원시장과 이로부터 다양한 경로를 통해 생성되는 파생시장으로 구분하는 이론적 틀에 따라 골프산업을 분석했다.

골프에 직접 참여하거나 관람에 발생하는 자원이 ‘본원시장’, 골프용품·골프장 운영·시설관리 등이 ‘파생시장’이다.

이에 따르면 2023년 기준 한국 골프 시장 규모는 2022년(20조 7810억 원) 대비 8% 성장한 22조 4330억원으로 조사됐다. 골프 인구수는 700만명을 넘는 것으로 나타났다.

본원시장은 8조 1750억 원으로 전체의 36.4%를 자치했으며, 파생시장은 63.6%인 14조 2590억 원가량으로 집계됐다.

본원 시장에서는 필드골프에 직접 참여하는 시장(비이벤트 필드)이 58.8%로 가장 높은 비중을 차지했고, 스크린골프 참여가 28.9%를 차지했다.

주요 파생시장도 성장세를 기록했다. 2023년 기준 연습장·스크린 설비 등을 포함한 전체 용품시장이 11조 4440억 원으로 2022년(9조 9770억 원) 대비 약 14.7% 성장했다. 관광시장 역시 2022년(8640억 원) 대비 43.6%가량 성장한 1조 2410억 규모로 확대됐다. 2023년까지 지속된 골프 인구 증가와 가계 소비 지출 회복을 주요 원인이 됐다고 백서는 분석했다. 관람 시장도 2022년(5190억 원) 대비 13% 성장한 5890억 원 대 시장을 형성했다.

2023년에도 지속된 시장 규모의 성장은 본원시장의 축소에도 불구하고 스크린골프 참여, 용품 및 관광 시장, 관람 시장 등이 지속적으로 확대된 데서 비롯됐다고 백서는 설명한다.

김영찬 유원골프재단 이사장은 “이번 백서는 단순한 시장 규모 증감에 그치지 않고 소비자 이용 행태 변화와 산업 구조의 다변화까지 폭넓게 반영했다”며 “앞으로도 국내 골프 산업의 지속적인 발전을 위해 다양한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.

한국 골프산업백서 2024는 전자책으로 발간되었으며, 유원골프재단 인터넷 홈페이지에서 볼 수 있다.