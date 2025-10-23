AI가 문제 해결의 핵…운영·개발 체계 재편 GPU 클러스터 구축…에이전틱 AI 인프라 내년부터 임직원 AI 툴 활용에 300억원 투자

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤이 ‘인공지능 퍼스트(AI First)’ 기업 전환을 선언했다.

크래프톤은 23일 사내 소통 프로그램인 크래프톤 라이브 토크(KRAFTON LIVE TALK)에서 ‘AI First 기업으로의 전환 : 일과 회사, 개인의 미래’를 주제로 중장기 비전과 로드맵을 공유했다.

이날 김창한 크래프톤 대표는 “오늘을 기점으로 크래프톤은 에이전틱 AI를 중심으로 업무를 자동화하고, 구성원은 창의적 활동과 복잡한 문제 해결에 집중하는 AI 중심 경영 체계를 본격화할 것”이라며 “AI를 통해 구성원의 성장을 촉진하고 조직의 도전 영역을 넓히는 기업으로 도약하겠다”고 했다.

‘AI First’는 AI를 문제 해결의 중심이자 최우선 수단으로 삼아 개인과 조직의 변화를 촉진하고, 전사 생산성을 높여 중장기 기업가치 성장을 가속하는 전략이다. 크래프톤은 에이전틱 AI를 바탕으로 미래 성장 동력을 확보할 계획이다.

이를 위해 크래프톤은 약 1000억원을 투자해 GPU(그래픽처리장치) 클러스터를 구축할 방침이다. 크래프톤에 따르면 이 인프라는 정교한 추론과 반복 계획이 필요한 다단계 과제를 지원해 에이전틱 AI 구현을 가속하는 기반이 된다.

크래프톤은 해당 인프라를 통해 AI 워크플로우 자동화뿐 아니라 AI 연구 개발(R&D), 인게임 AI 서비스 강화를 추진할 방침이다. 내년 하반기까지 AI 플랫폼과 데이터 통합·자동화 기반을 완성해, AI 연동 워크플로우와 에이전틱 AI 관리 플랫폼, 데이터 표준화 체계를 포함한 전사 AI 운영 인프라를 확립할 예정이다.

아울러 크래프톤은 내년부터 매년 약 300억원의 예산을 편성해, 구성원들이 다양한 AI 툴을 업무에 적용할 수 있도록 지원할 계획이다. 이는 기존 AI 서비스 지원 대비 10배 이상 증가한 규모다.

이와 함께 ‘AI First’의 전사 내재화를 위해 인사관리(HR) 제도와 조직 운영 체계도 개편한다. 관련 제도와 프로그램을 신설하고, 기존 정책도 AI 중심으로 재정비한다. 실행 전략은 ▷AI First 문화 정착 ▷업무 방식·조직 혁신 ▷새로운 도전·성장 기회 제공 등 세 가지로, 올해부터 전면 시행할 예정이다.

김 대표는 “크래프톤은 AI First 전략을 통해 플레이어 경험 중심의 창의적 시도를 확대하고, 게임 산업 전반의 AI 혁신을 선도할 것”이라며 “AI 중심으로 일하는 운영 기준을 정립해 글로벌 게임 산업에서 참고할 수 있는 모범 사례를 제시하겠다”고 말했다.