이창용 총재, 23일 기자간담회에서 강조 “과거 유동성이 자산 가격 올리고 있어”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재는 23일 “서울과 수도권 부동산 가격이 소득 수준을 고려하거나 사회적 안정을 유지하기에 너무 높은 수준”이라며 “부동산 가격 상승이 경제성장률이나 잠재성장률을 갉아먹고 있다”고 말했다.

이 총재는 이날 한은 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 후 기자간담회를 열어 “과거 쌓였던 유동성이 이동하면서 일부 자산 가격을 올리고 있다”며 이같이 밝혔다.

그러나 집값이 잡히지 않는다고 계속 기준금리를 동결한 채 기다릴 수는 없다고 부연했다. 저성장 상황 속 경기 부양 요인도 통화당국이 놓칠 수 없는 주요 책무 중 하나라는 설명이다.

이 총재는 “금리로 부동산 가격을 완벽히 조절할 수 없다”며 “인플레이션처럼 표적화할 수 있는 문제가 아니다”고 강조했다.

이어 “물가는 우리가 주도권을 잡고 정책을 하지만, 부동산 가격은 정부 정책을 할 때 통화정책으로 부추기는 쪽으로 가지 않겠다는 자세”라고 말했다.

이 총재는 “부동산 가격이 높으면 계속 (금리를 동결한 채) 기다린다는 것은 아니다”며 “경기도 봐야 한다”고 말했다.

그러면서 “금리 인하로 부동산 시장이 더 과열될지 판단하겠지만, 금리 인하를 안 했을 때 경기가 훨씬 더 나빠질지도 같이 판단해야 한다”고 덧붙였다.

한편, 국내 주식시장에 대해서는 부동산 시장과 다르게 국제적으로 아직 크게 오른 수준이 아니라고 평가했다.

이 총재는 “국제 비교로 보면 아직 크게 높은 수준은 아니다”라며 “버블을 걱정할 수준은 전혀 아니라고 본다”고 말했다.

다만 “인공지능(AI) 섹터는 전 세계적으로 버블이다 아니다 논란이 많아서 조정받을 가능성도 있다고 본다”고 덧붙였다.