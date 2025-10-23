삼성자산, Kodex 차이나 ETF 투자 가이드북 출시 기념 웹세미나 개최 23일 오후 6시 유튜브 웹세미나 진행 中 출장서 경험한 ‘AI 굴기’와 수혜 집중될 ETF 소개

[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성자산운용은 23일 ‘삼성 Kodex 차이나 ETF 투자 가이드북’을 발간하고, 이날 오후6시에 Kodex ETF 유튜브 채널을 통해 중국 투자전략 웹세미나를 진행한다고 밝혔다.

중국 정부는 10월 20일부터 3일간 열린 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(4중전회)를 통해 다음 5개년 계획(2026~2030년)을 공개한 바 있다. 부동산 시장 장기침체, 소비 부진 등 내수부양책을 공개한 가운데 특히 AI, 반도체 등 첨단산업 고도화에 대한 적극적인 투자 확대를 공표했다. 이에 따라 국내 투자자들 사이에서 차이나 AI 투자가 투자 기회로 급부상하고 있다.

이번 웹세미나 주제는 ‘중국은 온통 AI! 직접 보고 왔습니다!’로 중국 출장을 다녀온 삼성자산운용 ETF 매니저가 중국에서 실제로 경험한 ‘AI 굴기’의 실상을 공유한다. 또한 차이나 AI 투자 전략을 다루는 Kodex 차이나 ETF 투자 가이드북의 내용을 기반으로 상세 설명을 이어갈 예정이다.

웹세미나를 통해 중국 AI 산업에 대한 핵심 정보는 물론 향후 중국 증시를 견인할 유망 산업, 차이나 AI에 투자할 수 있는 Kodex 차이나 ETF 3종 등 실전 투자에 바로 도움이 되는 투자 꿀팁 정보도 함께 제공된다.

투자 정보뿐 아니라 풍성한 경품 이벤트도 시청자들의 눈길을 사로잡는다. 방송 종료 전 채팅창에 안내되는 설문조사에 참여한 시청자 중 추첨을 통해 100만 원 상당의 삼성 갤럭시탭S11(1명)과 스타벅스 커피 쿠폰(100명)을 증정할 예정이다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “중국 증시가 기술주 중심으로 상승과 하락을 반복함에 따라 중국 투자에 관심은 높지만 정보가 부족해 투자를 망설이던 투자자분들이 많다”며 “삼성 Kodex ETF가 중국 현장 탐방을 통해 직접 확인한 중국 AI 굴기에 대한 생생한 정보와, 수혜가 집중될 차이나 ETF에 대해 집중적으로 소개해 드리겠다”고 밝혔다.